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忙辦案沒停好機車釀死亡車禍 警員挨告不起訴

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭吳姓警員去年2月間獲報有人跳橋，趕往現場，忙於處理跳橋案件，未將跳橋者違規停放橋上的機車移走；林姓男子騎機車經過時不慎擦撞，送醫後去世。林男父親認為吳姓警員沒有盡義務將機車移走，提告過失致死，檢察官日前偵結，不起訴處分。

林男父親告訴表示，吳姓警員身為警察，應要注意到該機車違停，有可能導致交通事故，有義務盡速將車移走，或通知家屬領回，但卻疏於處理，害自己兒子過世，涉犯刑法第276條過失致死罪嫌。

吳姓警員喊冤，上午7時33分許接獲報案，40分到現場時跳橋者已在橋下，根據偵查犯罪手冊規定先下橋查探，以救治傷患為第一要務；跳橋者的機車距離現場30公尺遠，他為了蒐證有打開機車後車廂，但無法確定車主，且當時業務是處理跳橋案件，而非交通業務。

吳姓警員表示，做完2位證人筆錄才明確知道機車為跳橋者所留，跳橋者上午9時7分許在醫院去世，他處理後續報驗事宜，聯絡跳橋者家屬做完筆錄已經將近下午2時，交通案件發生於中午12時，並非故意不處理。

檢方訊問證人，調查案件卷宗、相驗報告、密錄器等證據，認為吳姓警員說法可信，他雖然不夠謹慎細緻，但與林姓男子交通事故是否有直接因果關係，尚有疑義，且沒有其他積極證據，依據罪疑惟輕、無罪推定等原則，處以不起訴處分。

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宜蘭地檢署。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地檢署。記者陳敬丰／攝影

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