影／又是你！台中通緝犯7天被抓2次 自嘲：歹路不通行

台中市唐姓男子涉案遭通緝，17日被中市二分局警員查緝到案，沒想到事隔7日，唐因另涉槍砲案又被地檢署發布通緝，同樣是被二分局警方查獲，當時警員一看「怎麼又是你」，唐也無奈自嘲「歹路不通行」，全案再依通緝罪解送中檢歸案。

經查，唐姓男子（34歲）涉妨害秩序案在台中地院審理，因未到庭遭台中地院發布通緝，本月17日零時許，育才所警員警員蔡孟修、方公政巡邏時查獲他，解送至台中地院報到後歸案，沒想到事隔7日，兩警在24日凌晨零時許，巡經北區自由、雙十路口時，發現有機車騎士安全帽帶未依規定扣上，前往攔查，發現違規的又是唐男，唐也說「跟你們派出所太有緣了」

更讓兩警驚訝的是，唐男前次是因妨害秩序案解送台中地院歸案，事隔7天後，又因涉嫌槍砲案，被台中地檢署通緝，唐被告知已被通緝時，還一臉無辜回應「有去法院報到了阿」，但聽到警方告知是另起案件時，直呼「歹路不通行」。