受刑人打傷果農偷車「2地逃竄」 警追查掛贓車牌逃亡中

屏東監獄竹田分監受刑人涂俊煒在3月27日下午，趁自主監外作業，自屏東縣新埤鄉1處檸檬園農場，搶走農場巫姓果農的轎車逃逸，連日在高屏2地逃竄。高屏警方追查，他昨天在高雄涉嫌偷他人轎車車牌，懸掛贓牌避人耳目，警方正追緝他的下落。

據了解，44歲的涂俊煒昨天從屏東上高速公路，逃到高雄岡山本洲工業區，曾在岡山地區停留數小時，後來就在岡山涉嫌偷他人的轎車牌照，懸掛到巫姓果農的轎車上，繼續往南逃竄，今天曾出現在高雄市楠梓區，但不久去向不明。