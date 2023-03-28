受刑人打傷果農偷車「2地逃竄」 警追查掛贓車牌逃亡中
屏東監獄竹田分監受刑人涂俊煒在3月27日下午，趁自主監外作業，自屏東縣新埤鄉1處檸檬園農場，搶走農場巫姓果農的轎車逃逸，連日在高屏2地逃竄。高屏警方追查，他昨天在高雄涉嫌偷他人轎車車牌，懸掛贓牌避人耳目，警方正追緝他的下落。
據了解，44歲的涂俊煒昨天從屏東上高速公路，逃到高雄岡山本洲工業區，曾在岡山地區停留數小時，後來就在岡山涉嫌偷他人的轎車牌照，懸掛到巫姓果農的轎車上，繼續往南逃竄，今天曾出現在高雄市楠梓區，但不久去向不明。
涂俊煒有偷竊、傷害等前科，又因肇事逃逸涉公共危險罪，被判處6年徒刑入獄。昨天下午3時40分許，在自主監外作業，與巫姓果農扭打，涂打傷巫搶Toyota轎車脫逃。
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