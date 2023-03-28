快訊

獨／楊子儀慘遭三立封殺冒出「陰謀論」 真相曝光了！

馬英九赴南京總統府參觀 大批民眾爭睹驚呼：比電視裡的好看！

影／行員聽到關鍵字「投資加密貨幣」 與警聯手阻熟女陷騙局

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局與轄內銀行合作，以「警銀聯防」策略防範民眾被詐騙，但歹徒以為騙取大額贓款才容易被察覺，但實際上警方與行員不論金額大小，只要察覺可疑都會阻詐，鄭姓女子近日就中了歹徒投資詐騙陷阱，要匯款5000元到歹徒帳戶，不過行員聽到關鍵字「投資加密貨幣」後，馬上通知警員到場阻詐，成功保住市民血汗錢。

第四警分局大墩所警員黃瀚霖24日接獲中信商銀南屯分行通報，45歲鄭姓女子臨櫃要求設定約定帳戶，匯款新台幣5000元，由於金額不大，起初未引起行員注意，但因鄭女無意間提到，「老公要投資加密貨幣」等關鍵字，引起行員注意，詢問鄭女投資平台標的、方式等內容後，鄭女卻一知半解。

行員認為鄭女恐怕已墜入歹徒投資詐騙陷阱，才趕緊通知警方到場，經警員檢視鄭女對話，確認鄭女口中的「老公」只是一名無法確認真實身分的網友，且此設定約定帳戶方式，也是該「老公」指導的步驟之一。

員警提醒鄭女，歹徒為放長線釣大魚，除先互相加line群組取信被害人這種老套路，還會要求民眾「設定約定帳戶」，進行小額匯款，避免引起行員懷疑，利用帳面假獲利，慢慢蠶食鯨吞被害人資產，最終狂削一筆即人間蒸發。

員警看鄭女半信半疑的態度，擔心鄭女被騙，因此要鄭女一同返所，出示過往民眾遭詐騙的案例教育，花費一段時間，鄭女才打消匯款念頭。

第四警分局長李建興表示，加密貨幣市場詐騙盛行，但透過事前預防，還是能避免絕大多數的詐騙項目，投資人在投資前應對標的或投資平台、交易所有一定的了解，避免投資過於冷門的加密貨幣，或是使用來路不明的交易所。投資過程中盡量留下交易紀錄，若不幸遇到詐騙，也能提供相關事證來協助檢警調查，以增加拿回本金機率。

台中市鄭姓女子誤信歹徒投資詐騙，要匯款5000元到歹徒帳戶，警方與行員聯手阻詐。圖／第四警分局提供
台中市鄭姓女子誤信歹徒投資詐騙，要匯款5000元到歹徒帳戶，警方與行員聯手阻詐。圖／第四警分局提供
台中市鄭姓女子誤信歹徒投資詐騙，要匯款5000元到歹徒帳戶，警方與行員聯手阻詐。圖／第四警分局提供
台中市鄭姓女子誤信歹徒投資詐騙，要匯款5000元到歹徒帳戶，警方與行員聯手阻詐。圖／第四警分局提供
台中市鄭姓女子誤信歹徒投資詐騙，要匯款5000元到歹徒帳戶，警方與行員聯手阻詐。圖／第四警分局提供
台中市鄭姓女子誤信歹徒投資詐騙，要匯款5000元到歹徒帳戶，警方與行員聯手阻詐。圖／第四警分局提供

詐騙

延伸閱讀

ChatGPT可能有辦法草擬犯案計畫 歐洲刑警組織：歹徒恐升級犯罪技術

直接冷掉！NVIDIA技術長：加密貨幣對社會毫無貢獻 還不如發展「它」

影／八旬婦中彰投迷途16小時 報里長名露線索找到回家路

影／台北4匪搶500萬落網驚險影片曝 英勇警：隨時準備開槍

相關新聞

是他！BMW掛立法院停車證開上人行道 新北議員妻代公公道歉

一輛掛著立法院出入車證的BMW黑頭車昨天中午違停在新北市新莊區中華路一段人行道上，被路人拍照上傳LINE社群《社會事影音...

嘉義毒蟲缺錢花…光天化日飛車搶劫 婦人神力噴發追回錢包

嘉義縣47歲詹姓男子長期染毒缺錢花用，日前中午在民雄街上光天化日行搶，跟蹤同樣騎單車年近6旬婦人，趁其不備從後方搶走放在...

瑞芳台二丁線拼裝車翻車 菜販不治妻子跳車逃過一劫

白姓菜販今天上午開拼裝菜車，行經新北市瑞芳區台二丁線時，當時天雨路滑，疑因剎車失靈自撞路旁電線杆翻車，白男送醫急救後不治...

台灣最美麗風景在雲林這座橋 老師遺失手機神奇出現

雲林縣麥寮鄉一名老師今天清晨上班，到校才發現新買的蘋果手機不見了，心急如焚遍尋不著即向警方報案，警方推測是否騎機車上班途...

影／行員聽到關鍵字「投資加密貨幣」 與警聯手阻熟女陷騙局

台中市警局與轄內銀行合作，以「警銀聯防」策略防範民眾被詐騙，但歹徒以為騙取大額贓款才容易被察覺，但實際上警方與行員不論金...

影／棋牌館暗地幫揪人賭博 板橋警攻破逮人送辦

新北市板橋警分局日前接獲報案，指僑中二街一間棋牌館雖取得營業登記，但暗地有賭博之實，警方蒐證後一舉攻入賭場，查獲吳、黃等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦