影／行員聽到關鍵字「投資加密貨幣」 與警聯手阻熟女陷騙局

台中市警局與轄內銀行合作，以「警銀聯防」策略防範民眾被詐騙，但歹徒以為騙取大額贓款才容易被察覺，但實際上警方與行員不論金額大小，只要察覺可疑都會阻詐，鄭姓女子近日就中了歹徒投資詐騙陷阱，要匯款5000元到歹徒帳戶，不過行員聽到關鍵字「投資加密貨幣」後，馬上通知警員到場阻詐，成功保住市民血汗錢。

第四警分局大墩所警員黃瀚霖24日接獲中信商銀南屯分行通報，45歲鄭姓女子臨櫃要求設定約定帳戶，匯款新台幣5000元，由於金額不大，起初未引起行員注意，但因鄭女無意間提到，「老公要投資加密貨幣」等關鍵字，引起行員注意，詢問鄭女投資平台標的、方式等內容後，鄭女卻一知半解。

行員認為鄭女恐怕已墜入歹徒投資詐騙陷阱，才趕緊通知警方到場，經警員檢視鄭女對話，確認鄭女口中的「老公」只是一名無法確認真實身分的網友，且此設定約定帳戶方式，也是該「老公」指導的步驟之一。

員警提醒鄭女，歹徒為放長線釣大魚，除先互相加line群組取信被害人這種老套路，還會要求民眾「設定約定帳戶」，進行小額匯款，避免引起行員懷疑，利用帳面假獲利，慢慢蠶食鯨吞被害人資產，最終狂削一筆即人間蒸發。

員警看鄭女半信半疑的態度，擔心鄭女被騙，因此要鄭女一同返所，出示過往民眾遭詐騙的案例教育，花費一段時間，鄭女才打消匯款念頭。