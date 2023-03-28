影／棋牌館暗地幫揪人賭博 板橋警攻破逮人送辦

新北市板橋警分局日前接獲報案，指僑中二街一間棋牌館雖取得營業登記，但暗地有賭博之實，警方蒐證後一舉攻入賭場，查獲吳、黃等2位店家員工及8名賭客，全案分別以提供場所賭博及賭博罪移送法辦，並通報新北市公安稽查小組，啟動第三方警政，消彌社區犯罪。

警方表示，這間棋牌館以休閒活動為名卻暗地賭博，自今年1月底營業迄今，出入分子複雜，毫無運動休閒氛圍，為避免成為犯罪溫床，最初便已將該館列為「清源專案2.0」之賭博場所密切監控。

監控期間發現該賭場提供客人籌碼點數卡，供客人記帳之用，牌局結束後，會在廁所或店門口吸菸區進行金錢兌換，店裡雖有公告嚴禁賭博，實則都由店家明示與縱容。

另該館針對未成桌的客人，店家還會貼心的幫忙Call客湊咖，甚至自己「貼咖」，牌局中告知客人可在某處換錢，板橋警分局查緝小組多日的蒐證，於27日晚間9時許持搜索票突襲，一舉查獲店家2名員工及8名賭客，另查扣抽頭金2萬6千多元、店家籌碼42萬3800點、麻將6副、牌尺12隻監視器鏡頭12具、帳冊4本、智慧型手機3台、電腦主機1台電動麻將桌9張，賭客籌碼2萬8000點。