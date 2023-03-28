是他！BMW掛立法院停車證開上人行道 新北議員妻代公公道歉

一輛掛著立法院出入車證的BMW黑頭車昨天中午違停在新北市新莊區中華路一段人行道上，被路人拍照上傳LINE社群《社會事影音》。新北市議員王威元的妻子今證實，違規車是公公所有，對於造成用路人不方便，她代公公向社會大眾道歉，後續若收到罰單會依規定繳納。

據了解，昨天中午12時許，一輛擋風玻璃貼掛立法院委員停車證的BMW黑色汽車，違規臨停在新北市新莊區中華路一段138-2號人行道上，被路過民眾拍照上傳LINE社群《社會事影音》，還貼文揶揄「立委證=安心停車證？」「有錢開雙B沒錢付車資？」

事後該輛違停車被網友查出，是現任新北市議員王威元父親名下所有。稍早王威元妻子證實，當天違停車確實是王威元父親所開，她解釋，當天公公參加一場聚會，一時找不到停車位，才會臨時違停在人行道。對於一時違停，造成其他用路人不方便，她代公公向社會大眾道歉，後續收到警方開出罰單，會依規定繳納。