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是他！BMW掛立法院停車證開上人行道 新北議員妻代公公道歉

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

一輛掛著立法院出入車證的BMW黑頭車昨天中午違停在新北市新莊區中華路一段人行道上，被路人拍照上傳LINE社群《社會事影音》。新北市議員王威元的妻子今證實，違規車是公公所有，對於造成用路人不方便，她代公公向社會大眾道歉，後續若收到罰單會依規定繳納。

據了解，昨天中午12時許，一輛擋風玻璃貼掛立法院委員停車證的BMW黑色汽車，違規臨停在新北市新莊區中華路一段138-2號人行道上，被路過民眾拍照上傳LINE社群《社會事影音》，還貼文揶揄「立委證=安心停車證？」「有錢開雙B沒錢付車資？」

事後該輛違停車被網友查出，是現任新北市議員王威元父親名下所有。稍早王威元妻子證實，當天違停車確實是王威元父親所開，她解釋，當天公公參加一場聚會，一時找不到停車位，才會臨時違停在人行道。對於一時違停，造成其他用路人不方便，她代公公向社會大眾道歉，後續收到警方開出罰單，會依規定繳納。

新莊警方表示，目前尚未接獲民眾檢舉違停，經檢視民眾所拍畫面，該輛車違規事實明確，將依道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款，在禁止臨時停車處所停車，開處車主600元以上1200元以下罰鍰。呼籲民眾應遵守交通規則，切勿貪圖一時方便而違規停車，以免觸法。

稍早證實，貼掛立法院委員停車證違停在人行道汽車，是新北市議員王威元父親所有，王威元妻子代公公向社會道歉。圖／LINE社群《社會事影音》
稍早證實，貼掛立法院委員停車證違停在人行道汽車，是新北市議員王威元父親所有，王威元妻子代公公向社會道歉。圖／LINE社群《社會事影音》
稍早證實，貼掛立法院委員停車證違停在人行道汽車，是新北市議員王威元父親所有，王威元妻子代公公向社會道歉。圖／LINE社群《社會事影音》
稍早證實，貼掛立法院委員停車證違停在人行道汽車，是新北市議員王威元父親所有，王威元妻子代公公向社會道歉。圖／LINE社群《社會事影音》

違停 人行道 立法院 BMW

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