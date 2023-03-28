詐騙份子無孔不入！竟冒台南藝大誘騙10家廠商支付訂金

詐騙防不勝防；國立台南藝術大學也遭歹徒冒用學校總務處同仁名義，佯稱有採購需求，要求廠商先支付訂金，廠驚覺有異跟校方查證才驚覺是騙局，校方獲知已緊急籲請各廠商提高警覺因應。

南藝大今下午表示，上周四24、25日日接到南市多家商家詢問學校油漆、垃圾桶、水龍頭修繕採購，利用油漆與垃圾桶屬不同廠商，誘騙油漆行廠商先行採購垃圾桶並支付訂金；後因廠商發覺有異，與本校總務單位確認，才知道學校無該採購需求。

據知，詐騙集團是向險受騙商家稱承攬南藝大教室修繕作業，約百間教室須重新進行粉刷油漆等作業，聲稱工程費用達400多萬元，在業界是相當大的訂單，歹徒還以學校總務處某同仁名義，要對方先支付訂金，校方迄今已接獲約10家不同商家詢問採購作業詢問，才驚覺是一場騙局，至於是否有商家遭詐騙，警方受理後已深入釐清中。

南藝大強調，學校執行各項採購均依政府採購法辦理，絕不允許私相授受，籲請各廠商提高警覺，勿為詐騙集團所騙。