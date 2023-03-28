嘉義毒蟲缺錢花…光天化日飛車搶劫 婦人神力噴發追回錢包

嘉義縣47歲詹姓男子長期染毒缺錢花用，日前中午在民雄街上光天化日行搶，跟蹤同樣騎單車年近6旬婦人，趁其不備從後方搶走放在單車置物籃的錢包，婦人立即神力噴發狂踩踏板追上詹男，兩人在死胡同內拉扯錢包，附近民眾見狀也上前幫忙，詹男最後被警方依搶奪罪嫌送辦。

據了解，詹姓男子平時遊手好閒，無固定工作及收入來源，只靠撿拾回收物品為生，因長期染毒缺錢花用，當天恰巧身上的錢都花完了，廖男便賊心大起，騎單車在民雄鄉閒晃尋找下手目標，跟蹤同樣騎單車的婦人，詹男鎖定單車置物籃內的錢包，出手行搶後加速逃逸。

被搶的婦人見狀大喊「抓賊啊！」並猛力踩著踏板，急起直追，雙方飛車追逐約500公尺，詹男轉進小巷想甩開婦人，不料卻騎進死胡同，婦人上前搶回錢包，詹男還出手抵抗，兩人在巷弄拉扯錢包，熱心路人見狀立即上前幫忙壓制犯嫌；警方獲報趕到現場，將詹男帶回偵辦，訊後依搶奪罪嫌移送法辦。