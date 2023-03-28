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影／小姐撞好大力！工程車被追撞180度大甩尾到對向

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

鍾姓女子今天上午駕駛自小客車，由南往北行經池上大橋時，突追撞前方正在行駛的工程車，工程車張姓駕駛被撞後失控、180度甩尾到對向車道，小客車車頭嚴重損毀，鍾女受輕傷送醫暫無大礙，事故原因警方調查中。

據了解，工程車張姓駕駛行經該路段時，因為熟悉路況，知道接下來有個彎道，工程車已開始減速，鍾女疑不熟悉路況，持續加速後，直接撞上工程車尾。

工程車被強力撞擊後，張姓駕駛失控，工程車瞬間甩尾、180度轉到對向車道才停車，所幸當時對向車道沒有來車；鍾女的自小客車頭近全毀，安全氣囊爆開，鍾女經警消救出、頸部及手腳擦傷，掛頸圈長背板送醫急救。

警方表示，33歲鍾姓女子今日上午9時許，駕自小客車由南往北行經池上鄉池上大橋北端，不明原因追撞前方由72歲張男所駕駛的工程車，鍾女經初步診療為頸部及手腳擦傷、送醫治療中。張男無受傷，2駕駛酒測值均為0。

鍾女駕車追撞工程車、車頭嚴重毀損。記者卜敏正／翻攝
鍾女駕車追撞工程車、車頭嚴重毀損。記者卜敏正／翻攝
女子駕車撞工程車，春那兩個氣囊都爆開。記者卜敏正／翻攝
女子駕車撞工程車，春那兩個氣囊都爆開。記者卜敏正／翻攝
工程車被撞後甩到對向車道。記者卜敏正／翻攝
工程車被撞後甩到對向車道。記者卜敏正／翻攝

車道 安全氣囊

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