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國道內側龜速小心吃3千罰單 中部三路段去年開二千多張

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

行駛國道內側車道小心不能成為「慢速車」，國道七隊管轄的國道三號175.1公里、231.5公里南北向路段，及國道六號14公里東西向路段去年共開單2062件慢速車，駕駛時速過慢而吃上罰金3千元。

一位曾姓民眾投訴，他最近收到一張3千元罰單，是2月下旬開車行經國道6號西向14公里路段被拍到他行駛內側車道時速80公里，未符內側車道限速100公里。

曾姓民眾說，當時他原本行駛中間車道，但前面兩輛一黑一白轎車開更慢，他被擋在後方，因此從時速60公里加速到80公里變換到內車道要超車，停留在內側時間不長，可能沒有超過20秒，且並沒有造成內側車道塞車情形，他先被擋，只是要變換到內側道超車，卻吃上3千罰單實在不服。

國道七隊表示，照相取締方式通常會採錄影方式，全程錄影並均依測速儀器操作程序執行，儀器功能正常且經財團法人工業技術研究院檢定合格在案，內側車道為超車道，汽車行駛高速公路宜遵守規則，俟時速達該路段最高速限時始行駛於內側車道。

根據高速公路及快速公路交通管制規則第8條規定，內側車道為超車道，但小型車於不堵塞行車之狀況下，得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道。

由於國道警察也常接到投訴有車輛行駛於內側超車道，但車速太慢，妨礙行車，因此國道七隊在國道三號175.1公里、231.5公里南北向路段，及國道六號14公里東西向路段設有照相測速，重點取締內側慢速車，2022年三路段共開單2062件慢速車。

國道七隊表示，國道三號速限110，國道六號速限100，若在內側超車道在速限車速以下、前方沒車、後方又擋到車，就可能被依慢速車照相取締，請民眾尊守規定，以免受罰。

民眾行經國道6號西向14公里路段被拍到他行駛內側車道時速80公里，而吃上罰單3千元。圖／民眾提供
民眾行經國道6號西向14公里路段被拍到他行駛內側車道時速80公里，而吃上罰單3千元。圖／民眾提供
民眾行經國道6號西向14公里路段被拍到他行駛內側車道時速80公里，而吃上罰單3千元。圖／民眾提供
民眾行經國道6號西向14公里路段被拍到他行駛內側車道時速80公里，而吃上罰單3千元。圖／民眾提供

車道 國道 速限 罰單

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