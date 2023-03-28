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欲擺脫台灣行人地獄臭名 新北警加強執法

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

台灣行人地獄能否靠修正罰則而改善，只能端看民眾守法程度。記者李易昌／翻攝
台灣行人地獄能否靠修正罰則而改善，只能端看民眾守法程度。記者李易昌／翻攝

台灣的「車輛不停讓行人」被國外媒體評為「行人地獄」，新北市去年行人事故也有3千多件，新北市警透過執勤時段，針對行人路權相關違規強化執法，讓車輛停讓行人及行人遵守安全規則的觀念深植入心，盼降低行人事故。

新北警今年2月至4月執行「行人路權大執法」專案，迄今舉發車輛不停讓行人的違規件數已有6540件、行人違規舉發有5861件，相比去年取締件數，增加4891件，另行人涉入事故也有662件，與去年同期減少約2成。

除由員警現場攔停舉發並即時教育導正違規人觀念外，並於易肇事路口設置科技執法設備，其中6處可自動偵測不停讓行人違規，採用AI人工智慧分析影像，以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，全天候防制危害行人用路違規行為。

交通部已完成「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」修正程序，3月31日起針對行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，以及無號誌路口車輛未依規定停讓等項目提高罰則，尤其汽車不停讓行人部分一律處新臺幣3600元罰緩。

行經路口應謹記「車輛慢看停、行人停看聽」，不論是何種運具，停讓行人的觀念都需再加強，行人也需遵守交通安全規則，共同重塑新北市的人本交通，建構友善、安全、以人為本的道路環境。

台灣行人地獄能否靠修正罰則而改善，只能端看民眾守法程度。記者李易昌／翻攝
台灣行人地獄能否靠修正罰則而改善，只能端看民眾守法程度。記者李易昌／翻攝
台灣行人地獄能否靠修正罰則而改善，只能端看民眾守法程度。記者李易昌／翻攝
台灣行人地獄能否靠修正罰則而改善，只能端看民眾守法程度。記者李易昌／翻攝

路權

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