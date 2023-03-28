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台灣最美麗風景在雲林這座橋 老師遺失手機神奇出現
雲林縣麥寮鄉一名老師今天清晨上班，到校才發現新買的蘋果手機不見了，心急如焚遍尋不著即向警方報案，警方推測是否騎機車上班途中掉落，透過信號定位帶他沿途尋找，沒想到手機竟神奇出現在麥寮海豐橋的護欄上，連警察都不敢相信，猜測有人撿到放上護欄，讓警察和老師同感台灣最美麗風情就在這座橋上。
麥寮鄉53歲林姓老師，在麥寮某小學任教，今天上午急忙跑到麥寮分駐所報案，慌張地告訴員警「新買的蘋果手機不見了，可以幫忙找嗎？」所長林家隆、警員邱柏凱聽他仔細說明發現遺失手機的經過。
林老師說，他今天清晨6點多一如往常騎機車上班，到學校辦公室才發現放在口袋的手機不見了，他一再請同事撥打，最後確認遺失了且又找不到，才到派出所求助。
所長林家隆即以警車載他沿著上班路線並以IPhone定位系統尋找，因沿途可能掉落的路程長達三、四公里，途中有產業道路和幾座橋樑，由於手機定位系統與實際位置有誤差，只提供一個可能範圍，於是員警和老師下車頂著大太陽，在信號可能的範圍內徒步尋找。
一行人一路尋找到麥寮鄉和台西鄉交界的海豐橋，大家低頭沿路找，警員邱柏凱忽然抬頭，遠遠看見橋的護欄上有個黑黑的東西，跑過去一看竟是手機，「賓果！」林老師馬上輸入密碼成功解鎖「就是我的手機！」。
大家都感到神奇，找了老半天，手機竟會安然無損地出現在橋的護欄上，因護欄寬度僅約一隻手機寬，放在外套口袋的手機，再怎麼彈飛也不可能剛好落在護欄上，推測可能有路人「撿機不昧」，把手機完好放在護欄上，讓在場的警察和老師都同感台灣最美麗的風景就在海豐橋上。
林老師感謝員警熱心協尋，他說，新手機遺失當然不捨，但重要的是手機內有許多學校和學生的重要資料「遺失就麻煩了！」，原本對找回手機不抱希望，很感謝警察辛勞，更感激那位撿到手機的好心人士。
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