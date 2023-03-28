影／帳戶涉案檢警來電要求36萬公證金 報警誘出車手面交新北逮人

新北市張姓男子日前接到假檢警電話，指其銀行帳戶涉案，要求繳交36萬元公證金，永和警方接獲張男報案，趁面交時逮詐團車手徐姓男子，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市永和區74歲張姓男子今年3月初接獲詐團假冒台中地檢署聲稱其電話費未繳，且其銀行帳戶涉及刑案，要求繳交36萬元公證金，張男並依要求加入詐團提供的LINE ID後，由次近期經常看到反詐騙宣導，張男懷疑遇到詐騙，直接向永和警分局永和派出所詢問及報案。

永和警方要求張男不動聲色，日前假意配合詐團前往指示地點交付款項時，趁詐團車手徐姓男子（19歲）前來取款時，當場逮捕上銬，警詢後依詐欺現行犯移送新北地檢署偵辦。