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影／帳戶涉案檢警來電要求36萬公證金 報警誘出車手面交新北逮人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市張姓男子日前接到假檢警電話，指其銀行帳戶涉案，要求繳交36萬元公證金，永和警方接獲張男報案，趁面交時逮詐團車手徐姓男子，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市永和區74歲張姓男子今年3月初接獲詐團假冒台中地檢署聲稱其電話費未繳，且其銀行帳戶涉及刑案，要求繳交36萬元公證金，張男並依要求加入詐團提供的LINE ID後，由次近期經常看到反詐騙宣導，張男懷疑遇到詐騙，直接向永和警分局永和派出所詢問及報案。

永和警方要求張男不動聲色，日前假意配合詐團前往指示地點交付款項時，趁詐團車手徐姓男子（19歲）前來取款時，當場逮捕上銬，警詢後依詐欺現行犯移送新北地檢署偵辦。

永和警分局長李崇偉呼籲，詐欺集團手法不論新招老哏，民眾都要提高警覺，不要輕信任何人要求而提供個資，例如銀行帳戶、身分證號碼、信用卡號碼等，避免成為詐騙集團的下一個受害者。他表示，警政署也列出前5大詐騙手法，分別是「假網路購物詐騙」、「投資詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」及「假冒親友詐騙」，日前由署長黃明昭特別錄製宣導影片，大力宣導防止民眾受騙上當。

新北市張姓男子日前接到假檢警電話，指其銀行帳戶涉案，要求36萬公證金，永和警方接獲張男報案，趁面交時逮詐團車手徐姓男子。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子日前接到假檢警電話，指其銀行帳戶涉案，要求36萬公證金，永和警方接獲張男報案，趁面交時逮詐團車手徐姓男子。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子日前接到假檢警電話，指其銀行帳戶涉案，要求36萬公證金，永和警方接獲張男報案，趁面交時逮詐團車手徐姓男子。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子日前接到假檢警電話，指其銀行帳戶涉案，要求36萬公證金，永和警方接獲張男報案，趁面交時逮詐團車手徐姓男子。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子日前接到假檢警電話，指其銀行帳戶涉案，要求36萬公證金，永和警方接獲張男報案，趁面交時逮詐團車手徐姓男子。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子日前接到假檢警電話，指其銀行帳戶涉案，要求36萬公證金，永和警方接獲張男報案，趁面交時逮詐團車手徐姓男子。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團 永和

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