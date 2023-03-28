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女稱2000元陪吃飯 男傻掏錢買點數…板橋警獲報急攔阻
新北市板橋警分局前天晚間7時許，接獲已建立的詐騙友善通報機制網絡通報，府中路超商有男子購買大量遊戲點數卡，警方到場了解發現又是網絡愛情的遊戲點數詐騙。
警方表示，受害許男在Line上認識化名「筱雨」的女子，兩人相約以每2小時2000元代價，可陪約會跟吃飯，許男抵達約定地點時，「筱雨」來電要求以點數支付費用，許男赴超商購買點數時，幸板橋派出所警員即時到場攔阻。
警方耐心解釋，「假愛情交友」是常見之詐騙手法，用年輕俊美之圖片當作大頭照，透過Facebook、LINE、網路聊天室、交友APP等管道，隨機找尋民眾搭訕聊天套取個資，再以話術勾起被害人同情心，許多民眾因此受騙，許男才恍然大悟，打消購買遊戲點數的念頭。
板橋警分局長黃南山呼籲，現金購買遊戲點數類型的詐騙手法相當普遍，遊戲點數也是近年來詐騙集團常使用之金融交易工具，呼籲民眾若遇陌生人加好友，或是謊稱用購買遊戲點數來進行交友或交易活動者，請務必保持警戒心，有類似詐騙情事切記要記得3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，也可撥打165求證，避免遭詐騙。
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