桃園男心情鬱悶 撥110哀嘆「生活好累」警急奔碼頭攔下他

桃園市一名男子昨中午因心情鬱悶，獨自到竹圍漁港徘迴，並打110向警方抒發負面情緒，卻不願透露所在地，員警只好利用手機定位查出男子位置，將他帶返所關懷安撫，並聯繫家人前來接回。

大園分局表示，23歲鄭姓男子昨天上午11時許撥打110報案專線，自稱心情鬱悶「覺得生活很累」，向員警表達負面想法，但員警詢問男子身在何處，男子卻不願透露並隨即掛上電話。

員警擔心男子安危，隨即利用他手機定位，查出最後發話位置是在竹圍漁港內，趕緊通報當地派出所前往尋人。

竹圍派出所警員洪毅丞、林裕珉獲報後在漁港內來回搜尋，最後在遊艇碼頭旁看見一名男子神情恍惚四處遊走，趕緊上前關心，確認他就是來電報案的鄭男，便先將他帶返所休息、提供飲食讓他補充體力。

鄭男對於心情鬱悶的原因始終不願透露，員警耐心陪他聊天排解鬱悶，最後在員警關懷開導之下，讓他的心情漸漸平復，警方隨後也通知家屬前來接人，家屬對於警方的熱心幫忙，深深表示感謝。