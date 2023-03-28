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影／員警聞聲救鳥 貨櫃屋鐵籠查獲2隻保育類藍腹鷴

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

保七總隊第五大隊日前執行山區巡查時，發現新竹縣關西鎮一處貨櫃改建的籠舍發出許多禽鳥叫聲，員警聞聲前往查看，籠內十多隻鳥類，赫然發現其中有保育類野生動物「藍腹鷴」，經拍照蒐證送屏東科技大學鑑定確認，目前已救出2隻被圈養的藍腹鷴，日後將依法野放，飼主陳姓老農也被依依違反野生動物保育法移送檢方偵辦。

第五大隊指出，藍腹鷴母鳥為黃、黑色羽毛，公鳥有一身美麗藍、紅色羽毛及白長尾羽，員警巡查時在貨櫃屋改建的籠舍內發現，並推斷其中可能有2隻藍腹鷴母鳥，經搜證並聲請搜索票，3月25日會同新竹縣政府人員前往，當場查獲並救出2隻被圈養近3年的藍腹鷴母鳥，委由新竹縣農業處檢傷評估，日後將依法安排野放等處置方式。

調查時，陳姓老農聲稱是在山上工作除草時，不慎打到藍腹鷴鳥巢，隨即將鳥巢內的鳥蛋帶回孵化，並與家中其他禽鳥飼養在貨櫃鐵籠中，但珍稀保育鳥台灣藍腹鷴活動受限，無法在原棲地與族群自然生存、繁衍，全案依違反野生動物保育法移送法辦。

第五大隊表示，警方執行野生動物保育、取締盜伐工作不遺餘力，呼籲民眾對拾獲來路不明的野生動物或蛋，應報請主管機關處理，以免觸法。依野生動物保育法第18條規定，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，如違反者可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上、30萬元以下罰金；因而致野生動物死亡者處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上、50萬元以下罰金。

保七第五大隊執行山區巡查時，發現新竹縣關西鎮一處貨櫃改建的籠舍發出許多禽鳥叫聲，其中有保育類「藍腹鷴」，會同相關單位搜索，查獲並救出2隻藍腹鷴母鳥。圖／警方提供
保七第五大隊執行山區巡查時，發現新竹縣關西鎮一處貨櫃改建的籠舍發出許多禽鳥叫聲，其中有保育類「藍腹鷴」，會同相關單位搜索，查獲並救出2隻藍腹鷴母鳥。圖／警方提供
保七第五大隊執行山區巡查時，發現新竹縣關西鎮一處貨櫃改建的籠舍發出許多禽鳥叫聲，其中有保育類「藍腹鷴」，會同相關單位搜索，查獲並救出2隻藍腹鷴母鳥。圖／警方提供
保七第五大隊執行山區巡查時，發現新竹縣關西鎮一處貨櫃改建的籠舍發出許多禽鳥叫聲，其中有保育類「藍腹鷴」，會同相關單位搜索，查獲並救出2隻藍腹鷴母鳥。圖／警方提供
保七第五大隊執行山區巡查時，發現新竹縣關西鎮一處貨櫃改建的籠舍發出許多禽鳥叫聲，其中有保育類「藍腹鷴」，會同相關單位搜索，查獲並救出2隻藍腹鷴母鳥。圖／警方提供
保七第五大隊執行山區巡查時，發現新竹縣關西鎮一處貨櫃改建的籠舍發出許多禽鳥叫聲，其中有保育類「藍腹鷴」，會同相關單位搜索，查獲並救出2隻藍腹鷴母鳥。圖／警方提供
保七第五大隊執行山區巡查時，發現新竹縣關西鎮一處貨櫃改建的籠舍發出許多禽鳥叫聲，其中有保育類「藍腹鷴」，會同相關單位搜索，查獲並救出2隻藍腹鷴母鳥。圖／警方提供
保七第五大隊執行山區巡查時，發現新竹縣關西鎮一處貨櫃改建的籠舍發出許多禽鳥叫聲，其中有保育類「藍腹鷴」，會同相關單位搜索，查獲並救出2隻藍腹鷴母鳥。圖／警方提供
保七第五大隊執行山區巡查時，發現新竹縣關西鎮一處貨櫃改建的籠舍發出許多禽鳥叫聲，其中有保育類的「藍腹鷴」，會同相關單位搜索，查獲並救出2隻藍腹鷴母鳥。圖／警方提供
保七第五大隊執行山區巡查時，發現新竹縣關西鎮一處貨櫃改建的籠舍發出許多禽鳥叫聲，其中有保育類的「藍腹鷴」，會同相關單位搜索，查獲並救出2隻藍腹鷴母鳥。圖／警方提供

新竹 保育類野生動物

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