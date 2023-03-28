影／員警聞聲救鳥 貨櫃屋鐵籠查獲2隻保育類藍腹鷴

保七總隊第五大隊日前執行山區巡查時，發現新竹縣關西鎮一處貨櫃改建的籠舍發出許多禽鳥叫聲，員警聞聲前往查看，籠內十多隻鳥類，赫然發現其中有保育類野生動物「藍腹鷴」，經拍照蒐證送屏東科技大學鑑定確認，目前已救出2隻被圈養的藍腹鷴，日後將依法野放，飼主陳姓老農也被依依違反野生動物保育法移送檢方偵辦。

第五大隊指出，藍腹鷴母鳥為黃、黑色羽毛，公鳥有一身美麗藍、紅色羽毛及白長尾羽，員警巡查時在貨櫃屋改建的籠舍內發現，並推斷其中可能有2隻藍腹鷴母鳥，經搜證並聲請搜索票，3月25日會同新竹縣政府人員前往，當場查獲並救出2隻被圈養近3年的藍腹鷴母鳥，委由新竹縣農業處檢傷評估，日後將依法安排野放等處置方式。

調查時，陳姓老農聲稱是在山上工作除草時，不慎打到藍腹鷴鳥巢，隨即將鳥巢內的鳥蛋帶回孵化，並與家中其他禽鳥飼養在貨櫃鐵籠中，但珍稀保育鳥台灣藍腹鷴活動受限，無法在原棲地與族群自然生存、繁衍，全案依違反野生動物保育法移送法辦。