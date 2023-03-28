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馬英九前總統南京中山陵致詞 高喊「中華民國」：和平奮鬥、振興中華

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馬前總統上午赴中山陵拜謁 敬獻花籃這樣署名

女輕信網路投資虛擬貨幣 遇到貴人保住她180萬辛苦錢

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南45歲李姓女子透過LINE訊息中認識男網友，對方鼓吹投資虛擬貨幣可以賺大錢，李女信以為真，昨天前往銀行準備辦理約定轉帳匯款180萬元到對方指定帳戶，銀行行員查覺有異，報請台南市警二分局民權所員警趕往協助處理，保住李女辛苦的積蓄。

民權派出所昨天下午2點多接獲民生路中國信託銀行行員報案，有李姓女子欲辦理約定轉帳匯款180萬元，表示要房屋裝潢修繕使用，但查詢受款帳戶的金流特別異常，警方告知李女此狀況，李女坦承該筆金錢是要用來投資比特幣用途。

據了解，男網友向李女鼓吹投資虛擬貨幣可獲賺大錢，李女信以為真，依指示前往銀行辦理約定轉帳匯款，對方還提醒臨櫃匯款時不能說是投資比特幣，要說是家中裝潢修繕房屋用，

警員趙國君一聽，了解這是詐騙手法，向李女解説，對於不熟悉投資應更加謹慎，這種虛擬貨幣投資詐騙，是詐騙集團最喜愛使用的詐騙類型，在警方耐心的開導及勸說下，李女恍然大悟，非常感謝警方及銀行人員，成功守住李女荷包。

台南市警二分局表示，網路虛擬貨幣行情火熱，詐騙集團看準民眾投資動機，訛詐投資匯款，呼籲民眾勿聽信網路上所認識的網友訊息盲目投資，以免落入詐騙陷阱，遇到可疑狀況可立即撥打165反詐騙專線或是110報案查證，不要輕易聽信詐騙集團的話術，避免受騙上當，冤枉了辛苦錢，得不償失。

不法集團利用LINE內容，誘騙民眾假投資真詐財。記者黃宣翰／翻攝
不法集團利用LINE內容，誘騙民眾假投資真詐財。記者黃宣翰／翻攝
李姓女子遭到電信投資詐騙，經警員及時勸阻，保住180萬元。記者黃宣翰／翻攝
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詐騙集團 虛擬貨幣

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