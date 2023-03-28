女輕信網路投資虛擬貨幣 遇到貴人保住她180萬辛苦錢

台南45歲李姓女子透過LINE訊息中認識男網友，對方鼓吹投資虛擬貨幣可以賺大錢，李女信以為真，昨天前往銀行準備辦理約定轉帳匯款180萬元到對方指定帳戶，銀行行員查覺有異，報請台南市警二分局民權所員警趕往協助處理，保住李女辛苦的積蓄。

民權派出所昨天下午2點多接獲民生路中國信託銀行行員報案，有李姓女子欲辦理約定轉帳匯款180萬元，表示要房屋裝潢修繕使用，但查詢受款帳戶的金流特別異常，警方告知李女此狀況，李女坦承該筆金錢是要用來投資比特幣用途。

據了解，男網友向李女鼓吹投資虛擬貨幣可獲賺大錢，李女信以為真，依指示前往銀行辦理約定轉帳匯款，對方還提醒臨櫃匯款時不能說是投資比特幣，要說是家中裝潢修繕房屋用，

警員趙國君一聽，了解這是詐騙手法，向李女解説，對於不熟悉投資應更加謹慎，這種虛擬貨幣投資詐騙，是詐騙集團最喜愛使用的詐騙類型，在警方耐心的開導及勸說下，李女恍然大悟，非常感謝警方及銀行人員，成功守住李女荷包。