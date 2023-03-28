屏東受刑人監外作業傷人奪車脫逃 警全力追捕繃緊神經

屏東監獄竹田分監受刑人涂俊煒，昨天下午在新埤鄉一處檸檬園農場自主監外作業時，農場主人懷疑巫偷竊員工財物，與巫姓果農發生口角和扭打，致巫臉部、胸口多處挫傷，住院觀察治療中，涂搶走巫的淺棕色TOYOTA轎車鑰匙，駕車上高速公路往高雄方向逃逸，不久折返；警方繃緊神經漏夜追捕無果，今早掌握可能藏匿地並搜尋轎車下落中。

刑事局公布涂俊煒的照片，指涂身形瘦小，約165公分，耳朵（招風耳）較醒目等特徵，有鑑於去年8月發生台南雙警遇襲命案，兇手是台南監獄明德外役監逾期未返監的脫逃受刑人，提醒查緝時注意自身安全，呼籲民眾如有發現請立即聯繫警方。涂俊煒的戶籍地在屏東，活動地多在高屏一帶，警方已掌握可能藏匿地全力追捕中。

屏東地檢署主任檢察官魏豪勇今天說，昨天下午5時40分接獲監所通報，確認後即發布通緝並分案偵辦，與警政署南部打擊犯罪中心及屏東縣警局刑警大隊、潮州分局組專案小組追緝，務求儘速將涂逮捕歸案，以維護社會安全；也提醒依刑法第164條規定，藏匿犯人或依法逮捕、拘禁之脫逃人或使之隱避者，可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金；民眾如有發現涂男蹤跡，請立即向警通報，切勿提供藏身處所或資助其逃亡，以免觸法。