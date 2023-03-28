消防畫家執筆 今發表「台南消防實境繪本」 家長可陪孩子讀
台南市第六大隊和緯消防分隊員張家傑，花了4個月時間將消防廳舍及消防人員執行救災、救護意象彩繪下來，由六大隊出版成「台南實境繪本」，今天上午9點在消防災教育館發表。繪本圖文並茂，透過16張圖像搭配文字敘述，將實際發生的救災事件，彩繪後搭配明亮的色彩，吸引孩子的目光。
台南是一座古色古香的城市，消防廳舍也都很漂亮，許多退休的警義消，經常覺得如果能把消防廳舍的照片保留下來該有多好，第六大隊長邱淵明召集所屬人員研商希望透過圖畫意象，將消防廳舍及消防工作內容記錄下來，並由和緯分隊張家傑主筆繪製「台南消防實境繪本」。
「專業的消防員，需要哪些裝備？」消防車、頭盔、雲梯，還有呢？找一找，訓練孩子的觀察力，藉由繪本閱讀，協助孩子把故事中看到的、感受的，與生活連結，使他們印象深刻，就是小心火燭之最佳生活教材。
張家傑是和緯消防分隊員，他說，從小本身就對繪畫有濃厚的興趣，國中時期曾就讀民德美術班，對手繪稍有著墨，在閒暇之餘也會自行繪畫消防救護相關救災場景作紀錄，因緣際會下被發現天分，出版防火宣導繪本，備感榮幸。
發表會中由消防局長李明峯頒發「傑出消防畫家」獎牌給繪者，同時贈書給成大附設幼兒園小朋友，台南婦女防火宣導中隊副中隊長陳淑貞為孩童說故事，將辛苦的消防日常藉由導讀繪本分享給未來主人翁，宣導用火用電安全。
李明峯說，「台南實境繪本」是一本保留消防廳舍的實境意象，透過生動活潑的故事呈現救災救護指揮等實境工作情境，是一本適合提供家長分享家中小朋友的陪讀故事書。消防局會透過辦理防火宣導活動的場合，發送給市民朋友，期待大家踴躍參加活動。
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