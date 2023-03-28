高雄男挑買外套摸走短袖衣 眼尖老闆追喊...他丟下落荒逃

初春天氣忽冷忽熱，近日高雄美濃區53歲楊姓男子疑似為了兼顧氣候早晚溫差變化，在服飾店挑件外套結帳後，離去時還順手摸走架上的短袖上衣，正好被女老闆發現衝了出去，楊男隨手丟了上衣趕緊落跑；警方獲報透過監視器鎖定犯嫌，26日循線找到楊男，依竊盜罪嫌將他送辦。

位在美濃傳統市場內的服飾店陳姓女老闆，日前向美濃分駐所報案，陳女指稱，上周四上午7時許甫開店，一男子登門光顧後挑了件黃色外套結帳，在他準備騎單車離去時，居然伸手翻動展示架，摸走一件價值100元的深藍色短袖上衣，逕自放在自行車車籃裡，未結帳就急忙離開；當時陳女在店內眼尖發現，趕緊追了出去，讓竊嫌嚇得將短袖上衣丟還，陳女來不及阻止竊嫌離開，只好打電話報案。

事後，警方調閱商家監視器，鎖定犯嫌特徵，查出楊男涉嫌重大，前天前往楊男住處查緝。楊男供稱，因最近氣溫回暖，才會買了一件外套後，又順手偷走另件短袖上衣。警方表示，楊男為了備齊春天衣物，擔心偷竊行為會被警方追查，竟設計製造斷點，用腳踏車代步，企圖增加警方查緝難度，所幸，警方鍥而不捨擴大調閱監視器逮人，順利將楊男追緝到案，全案詢後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。