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這是哪位？掛立法院停車證 BMW違停新北人行道被舉發

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這是哪位？掛立法院停車證 BMW違停新北人行道被舉發

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

一輛BMW汽車昨天中午違停在新北市新莊區中華路一段人行道上，民眾路過拍照，將畫面上傳LINE社群《社會事影音》。新莊警未接獲民眾，經檢視社群畫面，該車違規事實明確，將依道路交通管理處罰條例舉發。

一輛BMW黑色汽車，昨天中午12時許，違停在新北市新莊區中華路一段138-2號人行道上，民眾路過拍照，未向警方檢舉，而是直接將畫面上傳LINE社群《社會事影音》並貼文揶揄「立委證=安心停車證？」「有錢開雙B沒錢付車資？」

新莊警方表示，目前尚未接獲民眾檢舉違停，經檢視民眾所拍畫面，該輛車違規事實明確，將依道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款，在禁止臨時停車處所停車，開處車主600元以上1200元以下罰鍰。呼籲民眾應遵守交通規則，切勿貪圖一時方便而違規停車，以免觸法。

一輛掛有立法院停車證的 BMW車，違停在人行道 上，警將依法舉發。圖／LINE社群《社會事影音》
一輛掛有立法院停車證的 BMW車，違停在人行道 上，警將依法舉發。圖／LINE社群《社會事影音》
一輛掛有立法院停車證的 BMW車，違停在人行道 上，警將依法舉發。圖／LINE社群《社會事影音》
一輛掛有立法院停車證的 BMW車，違停在人行道 上，警將依法舉發。圖／LINE社群《社會事影音》

人行道 社群 BMW 立法院

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