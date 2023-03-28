這是哪位？掛立法院停車證 BMW違停新北人行道被舉發

一輛BMW汽車昨天中午違停在新北市新莊區中華路一段人行道上，民眾路過拍照，將畫面上傳LINE社群《社會事影音》。新莊警未接獲民眾，經檢視社群畫面，該車違規事實明確，將依道路交通管理處罰條例舉發。

一輛BMW黑色汽車，昨天中午12時許，違停在新北市新莊區中華路一段138-2號人行道上，民眾路過拍照，未向警方檢舉，而是直接將畫面上傳LINE社群《社會事影音》並貼文揶揄「立委證=安心停車證？」「有錢開雙B沒錢付車資？」