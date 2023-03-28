高雄BMW追撞賓士肇事者不下車 警破窗拉出才知原因

高雄黃姓男子昨天下午開BMW轎車，不慎追撞前方賓士E250轎車，黃遲未下車，民眾報警，警方到場也叫不下車，破窗將他拉下車，令路人吃驚。

昨天下午4時40分許，黃姓男子（45歲）駕開車經過高雄市前金區中華三路，追撞前方謝姓男子（63歲）駕駛的的賓士轎車，因黃沒下車，謝才報警處理。

新興警分局前金分駐所員警到場，發現黃肇事後仍不下車，還在車內於車內踩著油門，敲窗要他下車仍沒反應，便破窗將黃拉出車外，發覺他身體有問題，立即找救護車將他送往大同醫院治療，已無大礙。

警方對雙方酒測，都無酒精反應。黃稱他不知道出什麼事。警方找來黃姓男子的家人，說他長期患病，如果忘記吃藥，開車病發就可能突然意識不清，出現不自覺狀態，懷疑他是病發才追撞前方車輛。全案由警方依一般車禍處理，由交通大隊釐清責任。