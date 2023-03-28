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影／台62線賓士車高速自撞護欄人甩出 1死2傷車爛輪胎撞飛

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

台62線約5公里處基隆中正橋往郊區方向，今天清晨4點多，一輛黑色賓士休旅車，高速猛烈撞擊護欄後失控翻車，車內3人被拋出車外，其中一名男子當場死亡，車內另兩男也輕重傷送醫，肇事原因及身分警方調查處理中。

市警第二分局調查，這起死亡車禍發生在今天清晨4點多，消防局119到場後，發現黑色賓士休旅車停在路邊，車內3人拋出車內，其中一人明顯死亡，另兩男緊急送往基隆長庚醫院救治，目前還在急救中。

警方到場發現，黑賓士黑色休旅車車頭及車身撞得稀巴爛，凹損嚴重，護欄邊坡留下很長撞擊痕跡，也有明顯撞擊點，研判不知道什麼原因自撞護欄之後開始翻滾，因撞擊力道強大，車內3人全被拋出車外，零件及碎片散落一地。

東光路派出所副所長江君豪，警方到場時，有一男已經明顯死亡，另兩人送醫，目前事故原因尚在釐清中，現場已由警方採證調查，並報請檢方相驗處理。

警方說，目前死傷者身分都還不明，正在清查中，3人都是男性，3人同車，但關係還在釐清中。

警方懷疑高速行駛，現場還有一個輪子被撞飛掉落邊坡旁方水溝。現場拖吊人員表示，到場時發現機油流滿地，一名男子躺在車外路旁黃線上，已經蓋上白布，正由警方處理。

台62線賓士車高速自撞護欄，1死2重傷輪胎都撞飛。記者游明煌／翻攝
台62線賓士車高速自撞護欄，1死2重傷輪胎都撞飛。記者游明煌／翻攝
台62線賓士車高速自撞護欄，1死2重傷輪胎都撞飛。記者游明煌／翻攝
台62線賓士車高速自撞護欄，1死2重傷輪胎都撞飛。記者游明煌／翻攝
台62線賓士車高速自撞護欄，1死2重傷輪胎都撞飛。記者游明煌／翻攝
台62線賓士車高速自撞護欄，1死2重傷輪胎都撞飛。記者游明煌／翻攝
台62線賓士車高速自撞護欄，1死2重傷輪胎都撞飛。記者游明煌／翻攝
台62線賓士車高速自撞護欄，1死2重傷輪胎都撞飛。記者游明煌／翻攝

休旅車 撞飛 車禍

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