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清大接爆裂物通報查無異狀 警分析境外IP恐嚇

中央社／ 苗栗縣27日電

清華大學南大門。圖／清大提供
清華大學南大門。圖／清大提供

國立清華大學今天下午接獲爆裂物通報，經會同警方檢查兩校區全部館舍公共區域，查無異狀。警方表示，恐嚇信件疑來自境外IP，與近期網路言論恐嚇手法雷同，已報請檢方指揮偵辦。

新竹市警察局刑警大隊大隊長賴耀宗晚間表示，下午接獲通報轄內清華大學遭揚言放置爆裂物，隨即動員市警局刑警大隊、第二分局、第三分局等20多名警力，會同校方進入校園內地毯式搜索近4小時，並加強巡邏，未發現任何異狀。

清大指出，事件起因是在下午2時許，接獲教育部校安中心通報稱有政府高層單位郵件信箱接獲此訊息，要求學校近一步了解，學校立即由校長召集指揮中心，協請新竹市政府警察局派員，在駐警的陪同下進行兩校區全面檢查。

校方表示，截至下午5時30分，校本部及南大校區全部館舍、餐廳、宿舍、體育場館等公共區域都檢查完成，並未發現異狀，推測是惡作劇。

警方指出，依郵件信箱位址、電話號碼及恐嚇內容進一步分析，疑為境外IP，與近期透過網路言論恐嚇手法針對旅遊運輸系統，以惡作劇方式意圖造成乘客恐慌的特定歹徒有一定雷同度，不排除為同一人所為，為避免引發模仿效應，並嚴懲犯罪者，已報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，依法究處。

恐嚇 新竹

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