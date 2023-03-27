快訊

認開槍！ 獵人稱接獲竹縣農業處派遣：「詢問經同意」才射死狒狒

海軍清點械彈T75槍管「少一支」 成立專案小組移送司法偵辦

他落海被沖進涵洞受困3小時 遊客聽到「人孔蓋呼救聲」才獲救

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

郭姓男子今天下午在基隆潮境公園不慎落海，被潮水沖入涵洞，因腳部骨折受困在其中。一對夫妻在公園散步時，聽到地底傳出呼救聲趕緊報案，消防人員查出位置後，進入涵洞將郭男救出，送醫脫險。

基隆市消防局救災救護指揮中心下午3點接獲報案，一對夫妻指在潮境公園聽見人孔蓋下方傳出呼救聲，從人孔蓋縫隙往下看，發現有人受困涵洞，趕緊打119求助。

消防人員從涵洞排水口進入，發現66歲郭姓男子受困在距離排水口約40公尺的位置，他因腳部骨折，無法自行走出涵洞，只能高聲呼救，還好有人聽到並獲救。

據了解，郭男今天中午在潮境公園的岸際行走，因漲潮的海水將他沖倒，落海後又被沖進涵洞，並造成右腿骨折，痛到無法行走，他呼救一段時間，無人應答，直到下午3點多，看到上方有人，趕緊呼救，幸運逃生。

基隆市消防局中正分隊小隊長葉嘉豪說，郭男受困地點距離涵洞排水口約40公尺，加上涵洞窄小，人員行動受阻，救援不易，消防隊員進入涵洞後，花了2小時利用繩索和背板救出，送往三軍總醫院正榮院區救治，無生命危險。

郭姓男子今天被潮水沖入基隆潮境公園地底的涵洞，腳部骨折，受困3小時才獲救。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子今天被潮水沖入基隆潮境公園地底的涵洞，腳部骨折，受困3小時才獲救。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子今天被潮水沖入基隆潮境公園地底的涵洞，腳部骨折，受困3小時才獲救。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子今天被潮水沖入基隆潮境公園地底的涵洞，腳部骨折，受困3小時才獲救。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子今天被潮水沖入基隆潮境公園地底的涵洞，腳部骨折，受困3小時才獲救。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子今天被潮水沖入基隆潮境公園地底的涵洞，腳部骨折，受困3小時才獲救。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 骨折

相關新聞

他落海被沖進涵洞受困3小時 遊客聽到「人孔蓋呼救聲」才獲救

郭姓男子今天下午在基隆潮境公園不慎落海，被潮水沖入涵洞，因腳部骨折受困在其中。一對夫妻在公園散步時，聽到地底傳出呼救聲趕...

清大被威脅遙控炸彈五小時引爆 大規模盤查虛驚一場

國立清華大學今天下午兩點接獲通報，有不明人士宣稱在校內某處男廁所放置一枚遙控炸彈，預計在五小時後引爆，校方緊急採取應變措...

南投高齡母、孤僻兒雙雙陳屍住家多日 相驗結果出爐

南投埔里一對吳姓母子平時罕與外界接觸，前天（25日）被人發現雙雙陳屍住處，且遺體腫脹腐爛，明顯已死亡多日，而其住家門鎖並...

台南麻辣鍋店氣爆 瓦斯行工人二度灼傷送醫

台南市北區公園南路一家麻辣鍋店後方，今晚約7點多分發生陳姓瓦斯行工人換裝瓦斯桶時不慎發生氣爆，陳姓工人手及臉部二度灼傷，...

雲林女外送員不明原因失控自摔 衝入水溝頭部重創死亡

雲林縣虎尾鎮1名熊貓女外送員，今天下午騎車行經清雲路時，不知何故突然失控自摔，連人帶車衝進路旁水裡，整輛機車掉落水溝內，...

NCC前專委火燒玉山80公頃 對話曝「烤鹿肉」稱開玩笑

國家通訊傳播委員會（NCC）前專委喬建中等人前年在玉山國家公園營地，就地砍伐、取柴及生火，釀延燒12天、面積近80公頃的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦