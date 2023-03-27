他落海被沖進涵洞受困3小時 遊客聽到「人孔蓋呼救聲」才獲救

郭姓男子今天下午在基隆潮境公園不慎落海，被潮水沖入涵洞，因腳部骨折受困在其中。一對夫妻在公園散步時，聽到地底傳出呼救聲趕緊報案，消防人員查出位置後，進入涵洞將郭男救出，送醫脫險。

基隆市消防局救災救護指揮中心下午3點接獲報案，一對夫妻指在潮境公園聽見人孔蓋下方傳出呼救聲，從人孔蓋縫隙往下看，發現有人受困涵洞，趕緊打119求助。

消防人員從涵洞排水口進入，發現66歲郭姓男子受困在距離排水口約40公尺的位置，他因腳部骨折，無法自行走出涵洞，只能高聲呼救，還好有人聽到並獲救。

據了解，郭男今天中午在潮境公園的岸際行走，因漲潮的海水將他沖倒，落海後又被沖進涵洞，並造成右腿骨折，痛到無法行走，他呼救一段時間，無人應答，直到下午3點多，看到上方有人，趕緊呼救，幸運逃生。