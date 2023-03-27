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雲林女外送員不明原因失控自摔 衝入水溝頭部重創死亡

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮1名熊貓女外送員，今天下午騎車行經清雲路時，不知何故突然失控自摔，連人帶車衝進路旁水裡，整輛機車掉落水溝內，女騎士則因猛烈撞擊，安全帽彈飛脫落，致頭部重創，當場死亡，家屬獲報趕到現場，警方也封鎖現場，調查事故發生原因，案由檢警相驗處理中。

虎尾鎮清雲路今天下午五時許，一名女外送員騎車送單，行經清雲路靠近高鐵特定區的路段附近的一處彎道，突然失控連人帶車摔落路邊約兩公尺深的水溝，機車卡在水溝內，女外送員被人救起時，已因頭部重創失去生命跡象。

警方趕到封鎖現場處理，幾位同公司的外送員也續趕抵關切，據一名目擊者表示，當時女外送員騎到現場時，不知何故就直接摔進水溝。

據了解，死者是一家飲料店老闆娘也兼差跑外送，死者是為閃避東西或轉彎失控自摔仍由警方進一步調查中。

死者的機車摔入水溝。記者蔡維斌／翻攝
死者的機車摔入水溝。記者蔡維斌／翻攝
警方封鎖現場進行調查車禍發生原因。記者蔡維斌／翻攝
警方封鎖現場進行調查車禍發生原因。記者蔡維斌／翻攝
警方封鎖現場進行調查車禍發生原因。記者蔡維斌／翻攝
警方封鎖現場進行調查車禍發生原因。記者蔡維斌／翻攝

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