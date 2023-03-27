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恩恩爸國賠首開庭 想看解密報告須另向監察院提行政訴訟

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市兩歲男童恩恩因染疫病逝，恩恩爸質疑新北市府救護車延遲81分鐘送醫，導致恩恩病情無法挽回，依法向新北地方法院遞出民事國賠訴訟，要求新北市府賠償1元。今天新北院首度開庭，恩恩爸的訴訟代理人表示監察院請恩恩爸透過法院解密當時調查的機密文件，但法官認為法院無權替監院解密，恩恩爸想看機密文件，須向監察院提行政訴訟。

中和2歲男童「恩恩」染疫後身亡，恩恩爸出面指控兒子被延誤送醫，向新北院遞狀提出國賠訴訟，指摘新北市府、消防局、衛生局等單位有過失，要求連帶賠償1元。

新北院今天首度開庭，法官先向恩恩爸確認提告的對象除了機關外，還有明確的哪些人，恩恩爸的辯護人回覆，因資料均被隱匿，已向監察院申請調閱，等收到資料後會再呈報。

法官接著問到為何沒有選擇帶著孩子就醫，恩恩爸回覆，當時是因妻子獨自帶著兩個孩子，不是因為禁止外出的禁令，才沒有帶著恩恩就醫。

接著恩恩爸辯護人提到，監察院的報告中部分資料以密件封存，當時請求閱覽，監察院請恩恩爸到法庭上後，透過法庭解密才能閱覽，但法官認為這樣做不符程序，請恩恩爸若需閱覽密件文件，須向監察院提起行政訴訟。

庭末，法官諭知下次開庭時間為6月12日下午4時30分。恩恩爸的辯護人庭後受訪，表示將考慮對監察院提起行政訴訟。

恩恩爸出庭
恩恩爸出庭

恩恩爸 監察院

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