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清大被威脅遙控炸彈五小時引爆 大規模盤查虛驚一場
國立清華大學今天下午兩點接獲通報，有不明人士宣稱在校內某處男廁所放置一枚遙控炸彈，預計在五小時後引爆，校方緊急採取應變措施，配合轄區警方偵辦，所幸經全面盤查後虛驚一場，並未搜到可疑物品；警方指出，目前全案正依恐嚇、公共危安罪嫌偵辦。
清大指出，學校今天下午2點接獲爆裂物通報，立即由校長召集指揮中心，協請新竹市警察局派員，在學校駐警的陪同之下進行館舍全面盤查。截至下午5點半為止，校本部及南大校區全部館舍、餐廳、宿舍、體育場館等公共區域都已經排查完成，並未發現異狀，也將持續關注。
清大說，學校非常感謝新竹市警察局第二及第三分局的大力協助，在短時間內即協助本校完成大規模排查。如果有最新訊息會透過全校信及臉書通知大家。也請各位如發現可疑狀況，立即通報本校駐警隊。
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