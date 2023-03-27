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高雄騎士挨撞翻滾3圈 網酸肇事者：他搶走你女友？

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

林姓男子今天上午騎機車行經高雄擴建路慢車道，疑超車未保持安全車距，向左偏移，擦撞羅姓女騎士，導致羅摔落一連翻滾3圈，還波及另一名騎士，幸送醫無大礙，事發過程被網友PO網，有網友酸林男「這力道，是看到搶走女友的人嗎」。

臉書社團Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台，今天貼出一則影片，片中2、30輛機車行駛在高雄前鎮區擴建路的慢車道，突然一名男騎士從車陣中往左偏移，因機車多，男騎士當場擦撞另一名機車騎士，造成被撞的騎士，連人帶車摔落在地後，整個人翻滾3圈，掉落汽車道，所幸未被後方車輾過。

事發後，有網友將影片PO網，酸始作俑者的肇事男騎士「這力道，是看到搶走女友的人嗎」。

轄區前鎮警分局警方表示，該起車禍發生在今天上午6時40分許，當時43歲的林姓騎士行駛在擴建路慢車道，疑似欲超車，卻未和旁邊機車保持安全距離，向左偏移，不慎和42歲羅姓女騎士發生碰撞，並波及19歲陳姓騎士。

警方指出，整起事故釀成3人受傷，其中林、陳2男擦傷自行就醫，羅女因全身多處擦挫傷，被送醫治療，幸無生命危險。3人經警方酒測，均無酒駕行為，後續相關肇責由交通大隊進一步釐清。

林姓男子今天上午騎機車行經高雄擴建路慢車道，疑超車、未保持安全車距，向左偏移，擦撞羅姓女騎士，導致羅摔落後，一連翻滾3圈。圖／翻攝Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台
林姓男子今天上午騎機車行經高雄擴建路慢車道，疑超車、未保持安全車距，向左偏移，擦撞羅姓女騎士，導致羅摔落後，一連翻滾3圈。圖／翻攝Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台
林姓男子(左)今天上午騎機車行經高雄擴建路慢車道，疑超車、未保持安全車距，向左偏移，擦撞羅姓女騎士，導致羅摔落後，一連翻滾3圈。圖／翻攝Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台
林姓男子(左)今天上午騎機車行經高雄擴建路慢車道，疑超車、未保持安全車距，向左偏移，擦撞羅姓女騎士，導致羅摔落後，一連翻滾3圈。圖／翻攝Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台
林姓男子今天上午騎機車行經高雄擴建路慢車道，疑超車、未保持安全車距，向左偏移，擦撞羅姓女騎士，導致羅摔落後，一連翻滾3圈(右，紅圈處)。圖／翻攝Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台
林姓男子今天上午騎機車行經高雄擴建路慢車道，疑超車、未保持安全車距，向左偏移，擦撞羅姓女騎士，導致羅摔落後，一連翻滾3圈(右，紅圈處)。圖／翻攝Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台

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