NCC前專委火燒玉山80公頃 對話曝「烤鹿肉」稱開玩笑

國家通訊傳播委員會（NCC）前專委喬建中等人前年在玉山國家公園營地，就地砍伐、取柴及生火，釀延燒12天、面積近80公頃的玉山森林大火，他被依違反森林法起訴，案件仍在南投地方法院審理中；監察院通過彈劾移送法院審理，懲戒法院今開庭審理，目前已停職的喬建中親自出庭。

媒體問及是否認為自己沒有犯罪、有無賠償，喬建中多次略顯激動地說，「我一開始就自首認罪了」，並指監察院彈劾理由是依據檢察官起訴內容，但檢察官認定的案情和事實不符，且自己是假新聞受害者，指控當時沒有任何媒體去看現場狀況，也沒有去深入了解，質問「你們所有訊息來源都哪裡來的？」

他說，「不要把一些不相干的人通通抓去起訴」，這是一點道理都沒有的事情，指當年很多報導誤導刑事案件偵查方向，媒體為了做新聞，抓一堆不相干的人逼地檢署起訴，假新聞最大的受害者是其他不相干而被起訴的人，「這是我最不滿的事情」。

喬建中指出，外界說法是他為了掩蓋其他人的事情，但生火最多是行政責任，失火是刑事責任，他有什麼理由用自己的刑事責任，去幫別人的行政責任掩蓋什麼事實，毫無道理。

懲戒法院開庭時，喬建中先以刑事案件尚未審結為由，請求懲戒法院停止審理；法院提示起訴書中喬建中與團員的對話，對方問「怕臨時要烤鹿肉，瓦斯不夠怎麼辦」，喬回應「烤鹿肉當然不會用瓦斯」、「不過我確實是有在考慮是否要鋸子」，對方說「鋸子是標準配備吧」。

懲戒法院問喬建中對於上述對話意見，喬回答，他從頭到尾都沒有明確說要生火，也沒有要生火的決議，烤鹿肉也只是開玩笑的，對話內容不能作為判有罪依據，且認為檢方起訴書內容多為推測，沒有事實依據，且與現場狀況不符。

喬建中庭內指出，違法生火的是另有他人，他是不慎踢翻爐火引發火災，且火災發生當時，他本人立即向消防局報案自首，沒有掩蓋任何事實的動機和行為。

監察院彈劾也指喬建中2020年10月3日在巒大事業區第206林班內露營引火，再依登山社群媒體截圖顯示，喬建中2013年至2020年間多次上傳並公開野炊生火照片，地點分別位於多加屯稜線西側、丹大溪、巒大溪、郡大溪等山林環境。