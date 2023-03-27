快訊

直播／狒狒「逮捕歸案」先送六福村 北市動物園最新說明

中市大智國小學童集體「上吐下瀉」330人請假 校方這麼說

北市少年警察隊兩線三星警官撞車 頭部受創送醫不治

南投高齡母、孤僻兒雙雙陳屍住家多日 相驗結果出爐

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里一對吳姓母子平時罕與外界接觸，前天（25日）被人發現雙雙陳屍住處，且遺體腫脹腐爛，明顯已死亡多日，而其住家門鎖並未被破壞，現場也無打鬥痕跡，檢警初步排除他殺，今相驗確認均為自然死亡，遺體已發還家屬處置。

據了解，85歲吳母有一雙兒女，女兒遠嫁日本多年，由58歲吳男獨力照料，全靠吳男去超商採購張羅飲食，兩人生活單純，也非社福關懷弱勢戶，自有3層樓透天厝及農地，但吳男個性孤僻，吳母年邁「三高」，母子倆平日罕與鄰里互動。

隨吳母年事漸長多病，女兒不時會打電話關心，但近期卻聯絡不上他們，委請友人前往探視，該名友人25日到高婦住家，見其住家大門深鎖，且無人應門，感覺不對勁，便請鄰居協助以長梯從3樓攀爬進入，但一進屋就聞到濃濃屍臭。

吳女友人先巡視3樓，但因房間上鎖無法進入，往下找後發現婦人陳屍在2樓臥室床上，趕忙報案，警方到場後，打開3樓房間發現吳男倒臥在電腦桌旁死亡；而因兩人屍體均已腫脹，明顯死亡多日，通知家屬，並報請檢方相驗。

而檢警勘驗吳姓母子陳屍現場，並未發現打鬥痕跡、相關凶器及遺書等，也無外力介入狀況，初步排除他殺；至於先後死亡時間，以母親屍體腫脹腐爛程度雖然較嚴重，但吳男是陳屍在密閉的冷氣房內，可能延緩屍體腐爛。

檢警今會同法醫、家屬相驗遺體，身體無明顯外傷，研判兩人均為自然死亡，且死亡時間應逾1周，家屬對死因沒有意見，也不願解剖遺體，遺體已發還家屬處置，未能確定兩人確切死因及死亡時間序。

南投埔里一對吳姓母子前天（25日）被人發現雙雙陳屍住處，檢警介入調查，排除他殺，研判均為自然死亡。圖／民眾提供
南投埔里一對吳姓母子前天（25日）被人發現雙雙陳屍住處，檢警介入調查，排除他殺，研判均為自然死亡。圖／民眾提供

房間

延伸閱讀

南投草屯垃圾山移除有譜 停用的焚化爐也將拆

悲歌！南投高齡母顧身心障礙兒 雙雙陳屍家中

老車魂永不滅！經典九〇車聚 上千輛經典老車齊聚南投

南投抽驗醃漬物 1商行「朴菜」防腐劑超標3倍

相關新聞

南投高齡母、孤僻兒雙雙陳屍住家多日 相驗結果出爐

南投埔里一對吳姓母子平時罕與外界接觸，前天（25日）被人發現雙雙陳屍住處，且遺體腫脹腐爛，明顯已死亡多日，而其住家門鎖並...

彰化縣今年大型車釀4死傷 警方針對大型車展開3天大執法

彰化市中央路本月22日下午發生大貨車輾斃44歲劉姓女子車禍，這是彰化縣今年1到3月以來第4件大貨車（含砂石車）嚴重交通事...

桃園交通大執法9天取締1.6萬違規 事故受傷每天逾94件

桃園市警局本月16日至24日規畫「強化交通安全執法」勤務，動員各警分局警力加強稽查及運用路口科技執法，共取締各類違規共1...

北捷「推車怪客」涉傷害未到案遭通緝 景美站外落網了

林姓男子曾在台北捷運與人爭執並持利器揮舞，被站方、警方視為頭痛人物，也因涉嫌傷害案遭台北地檢署通緝，他近日出沒捷運景美站...

遺失車鑰匙暗夜受困濁水溪 警橋下救出只穿內褲抓魚男

彰化張姓男子到雲林麥寮濁水溪抓魚，不慎遺失汽車鑰匙，當時天色已暗，他驚慌失措，來回灘區甚至涉水河口褲子都濕透仍遍尋不著，...

手機遺落小黃警10分鐘尋回 國中女學生讚暖警高效率

沈姓國中女學生與同學昨天下午搭乘計程車不慎遺落手機，著急地到台南市警二分局博愛派出所求助，值班警員洪宇宏調閱監視錄影畫面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦