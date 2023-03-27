南投高齡母、孤僻兒雙雙陳屍住家多日 相驗結果出爐

南投埔里一對吳姓母子平時罕與外界接觸，前天（25日）被人發現雙雙陳屍住處，且遺體腫脹腐爛，明顯已死亡多日，而其住家門鎖並未被破壞，現場也無打鬥痕跡，檢警初步排除他殺，今相驗確認均為自然死亡，遺體已發還家屬處置。

據了解，85歲吳母有一雙兒女，女兒遠嫁日本多年，由58歲吳男獨力照料，全靠吳男去超商採購張羅飲食，兩人生活單純，也非社福關懷弱勢戶，自有3層樓透天厝及農地，但吳男個性孤僻，吳母年邁「三高」，母子倆平日罕與鄰里互動。

隨吳母年事漸長多病，女兒不時會打電話關心，但近期卻聯絡不上他們，委請友人前往探視，該名友人25日到高婦住家，見其住家大門深鎖，且無人應門，感覺不對勁，便請鄰居協助以長梯從3樓攀爬進入，但一進屋就聞到濃濃屍臭。

吳女友人先巡視3樓，但因房間上鎖無法進入，往下找後發現婦人陳屍在2樓臥室床上，趕忙報案，警方到場後，打開3樓房間發現吳男倒臥在電腦桌旁死亡；而因兩人屍體均已腫脹，明顯死亡多日，通知家屬，並報請檢方相驗。

而檢警勘驗吳姓母子陳屍現場，並未發現打鬥痕跡、相關凶器及遺書等，也無外力介入狀況，初步排除他殺；至於先後死亡時間，以母親屍體腫脹腐爛程度雖然較嚴重，但吳男是陳屍在密閉的冷氣房內，可能延緩屍體腐爛。