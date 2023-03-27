高雄傳2歲男童遭虐傷 父拍傷口不捨問「你一定很痛」

高雄市三民區一家幼兒園傳出2歲男童遭老師虐傷事件，男童受傷影片在家長群組瘋傳；影片中，只見男童背部滿是一道道紅色傷痕，父親拍下兒子受傷的證據，心疼不捨問「你一定很痛，以後爸爸會保護你」；市府教育局指，已展開調查幼兒園是否有不當虐童情事。

幼兒園家長群組，陸續傳出一則男童遭虐傷的影片和照片，影片中，一名年約2歲的男童父親問兒子，「老師怎麼處罰你，他用什麼打呢？」只見男童用手指著背部、頭部，說「打我這裡」。

男童父親緊接追問，他用甚麼打呢？還語帶不捨地問：「你一定很痛，對嗎」，男童點點頭。父親又問，那時有無別的老師來救你？男童搖搖頭說「都沒有老師來救我」，父親再問「你應該很難過、很傷心對嗎」，男童回「嗯」，接著說，我只想要離開這裡，我後面都紅起來了。

男童父親對兒子說，以後回來要立刻和爸爸講，爸爸會保護你，知道嗎？只見男童不斷啜泣，用手擦拭眼淚以「嗯」字回答父親。

影片瘋傳後，引起部分家長憤怒，男童父親的友人在群組說，幼兒園的老師將男童拉到沒有監視器的地方，用棍子打男童的背、頭、手，連耳朵也受傷，完全沒有人救孩子，導致孩子很害怕。

該名男童家長的友人貼文時指出，事發後，園方一度很有誠意的道歉，說會嚴厲處罰該名導師，家長本來想原諒園方，但後來聽說又有一名小孩被同一名導師用梳子打傷眼角，家長氣到決定轉學。

被家長指控虐待男童受傷的幼兒園，記者數度留言及電話詢問，園方均未予回應。

高雄市教育局幼兒教育科長金尚屏指出，教育局於接獲此事件通報後，已立即通知幼兒園保留監視器畫面。經初步了解，涉案教保服務人員因幼生尖叫時嚴重影響其他幼生，故將幼生帶至廁所冷靜，相關細節待調查。

金尚屏表示，目前幼兒園已請涉案教保服務人員停職靜待調查，並與家長積極聯繫及釐清事件發生情形。