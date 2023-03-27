高雄傳2歲男童遭虐傷 父拍傷口不捨問「你一定很痛」
高雄市三民區一家幼兒園傳出2歲男童遭老師虐傷事件，男童受傷影片在家長群組瘋傳；影片中，只見男童背部滿是一道道紅色傷痕，父親拍下兒子受傷的證據，心疼不捨問「你一定很痛，以後爸爸會保護你」；市府教育局指，已展開調查幼兒園是否有不當虐童情事。
幼兒園家長群組，陸續傳出一則男童遭虐傷的影片和照片，影片中，一名年約2歲的男童父親問兒子，「老師怎麼處罰你，他用什麼打呢？」只見男童用手指著背部、頭部，說「打我這裡」。
男童父親緊接追問，他用甚麼打呢？還語帶不捨地問：「你一定很痛，對嗎」，男童點點頭。父親又問，那時有無別的老師來救你？男童搖搖頭說「都沒有老師來救我」，父親再問「你應該很難過、很傷心對嗎」，男童回「嗯」，接著說，我只想要離開這裡，我後面都紅起來了。
男童父親對兒子說，以後回來要立刻和爸爸講，爸爸會保護你，知道嗎？只見男童不斷啜泣，用手擦拭眼淚以「嗯」字回答父親。
影片瘋傳後，引起部分家長憤怒，男童父親的友人在群組說，幼兒園的老師將男童拉到沒有監視器的地方，用棍子打男童的背、頭、手，連耳朵也受傷，完全沒有人救孩子，導致孩子很害怕。
該名男童家長的友人貼文時指出，事發後，園方一度很有誠意的道歉，說會嚴厲處罰該名導師，家長本來想原諒園方，但後來聽說又有一名小孩被同一名導師用梳子打傷眼角，家長氣到決定轉學。
被家長指控虐待男童受傷的幼兒園，記者數度留言及電話詢問，園方均未予回應。
高雄市教育局幼兒教育科長金尚屏指出，教育局於接獲此事件通報後，已立即通知幼兒園保留監視器畫面。經初步了解，涉案教保服務人員因幼生尖叫時嚴重影響其他幼生，故將幼生帶至廁所冷靜，相關細節待調查。
金尚屏表示，目前幼兒園已請涉案教保服務人員停職靜待調查，並與家長積極聯繫及釐清事件發生情形。
金指出，後續教育局將依教保相關人員違法事件調查處理辦法進行審查及調查，若有違法對待幼兒情事，將依幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例等規定視情節輕重予以裁罰。
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