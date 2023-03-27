快訊

中市大智國小學童集體「上吐下瀉」330人請假 校方這麼說

北市少年警察隊兩線三星警官撞車 頭部受創送醫不治

影／狒狒「落網」18天大奔逃畫下句點 最後將送這處安置

繼台日簽署合作 消防署再與德國聯邦救難犬協會簽訂MOU

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

繼今年2月份與日本RDTA救助犬訓練士協會簽定訓練交流合作MOU後，消防署今日再度與德國聯邦救難犬協會（BHR）簽署MOU，並邀請德國在台協會許佑格代表見證，並參與BHR在消防署訓練中心的辦公室揭牌儀式，消防署表示，將致力打造成為國際搜救犬訓練交流平台。

德國BRH聯邦救難犬協會於1976年成立，是德國歷史最悠久，規模最龐大的搜救犬組織，約有2,000名成員，超過700隻搜救犬通過認證，曾經於921大地震時派員來台協助救災。

BRH在2016年邀請台灣的搜救犬前往德國訓練， 2017年也應邀來台訓練，開啟雙方定期的交流與合作，惟因新冠肺炎疫情已間斷超過三年，今年3月總算又邀請到副主席Ulrike Gehner率領BRH教官團來台進行為期1周的共同訓練，並以瓦礫搜索及路徑追蹤2大主題為訓練目標。

消防署3月14日至16日辦理的IRO國際評量，由國際裁判認證搜救犬的瓦礫搜索能力，總計12隊通過中級、8隊通過高級，成績斐然，BRH過去曾經獲得IRO世界盃冠軍，這次交流訓練相信能有豐富收穫。

此外，BRH從20世紀80年代初，開始發展尋找失蹤人員的訓練，因人身體會不斷脫落皮膚碎屑並散發個人獨特氣味，受過路徑追蹤訓練的搜救犬，可分辨失蹤者與其他人的蹤跡，據而找到失蹤者，消防署向BRH取經，未來將發展路徑追蹤搜救犬，以提升國內山難搜救之效能。

此次邀請BRH來台簽署MOU、辦公室揭牌及共同訓練，有助於推展台德雙方搜救犬的合作關係，並提升國內瓦礫搜索及路徑追蹤技術，是一項互惠互利的對等雙贏合作，消防署打造國際搜救犬訓練交流平台，未來將積極推動與世界其他國家展開交流合作。

德國聯邦救難犬協會（BRH）成員與我國特搜人員合影。圖／消防署提供
德國聯邦救難犬協會（BRH）成員與我國特搜人員合影。圖／消防署提供
德國聯邦救難犬協會（BRH）臺灣辦公室成立揭牌儀式。圖／消防署提供
德國聯邦救難犬協會（BRH）臺灣辦公室成立揭牌儀式。圖／消防署提供
德國聯邦救難犬協會（BRH）人員參加臺灣辦公室揭牌儀式。圖／消防署提供
德國聯邦救難犬協會（BRH）人員參加臺灣辦公室揭牌儀式。圖／消防署提供
消防署特搜隊長陳義豐（中）與德國在臺協會許佑格代表（左）及聯邦救難犬協會（BRH）。圖／消防署提供
消防署特搜隊長陳義豐（中）與德國在臺協會許佑格代表（左）及聯邦救難犬協會（BRH）。圖／消防署提供

搜救犬 德國 失蹤

延伸閱讀

獨／搶攻北台青年選票？ 新北青年局將首簽跨域合作MOU

缺工有解？新移工來源國談定了預計下半年簽ＭＯＵ

搜救犬國際認證大會考 新北消防4搜救犬通過檢定

搜救犬IRO國際評量落幕 全國添4新血

相關新聞

貨車違停？北市少年隊組長騎車自撞重傷不治

台北市少年警察隊預防組長莊建中今天上午騎機車上班，行經工地撞上一輛停放路旁貨車，頭部受創被送醫不治，同事聞訊震驚不捨。警...

彰化縣今年大型車釀4死傷 警方針對大型車展開3天大執法

彰化市中央路本月22日下午發生大貨車輾斃44歲劉姓女子車禍，這是彰化縣今年1到3月以來第4件大貨車（含砂石車）嚴重交通事...

桃園交通大執法9天取締1.6萬違規 事故受傷每天逾94件

桃園市警局本月16日至24日規畫「強化交通安全執法」勤務，動員各警分局警力加強稽查及運用路口科技執法，共取締各類違規共1...

北捷「推車怪客」涉傷害未到案遭通緝 景美站外落網了

林姓男子曾在台北捷運與人爭執並持利器揮舞，被站方、警方視為頭痛人物，也因涉嫌傷害案遭台北地檢署通緝，他近日出沒捷運景美站...

遺失車鑰匙暗夜受困濁水溪 警橋下救出只穿內褲抓魚男

彰化張姓男子到雲林麥寮濁水溪抓魚，不慎遺失汽車鑰匙，當時天色已暗，他驚慌失措，來回灘區甚至涉水河口褲子都濕透仍遍尋不著，...

手機遺落小黃警10分鐘尋回 國中女學生讚暖警高效率

沈姓國中女學生與同學昨天下午搭乘計程車不慎遺落手機，著急地到台南市警二分局博愛派出所求助，值班警員洪宇宏調閱監視錄影畫面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦