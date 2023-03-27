繼台日簽署合作 消防署再與德國聯邦救難犬協會簽訂MOU

繼今年2月份與日本RDTA救助犬訓練士協會簽定訓練交流合作MOU後，消防署今日再度與德國聯邦救難犬協會（BHR）簽署MOU，並邀請德國在台協會許佑格代表見證，並參與BHR在消防署訓練中心的辦公室揭牌儀式，消防署表示，將致力打造成為國際搜救犬訓練交流平台。

德國BRH聯邦救難犬協會於1976年成立，是德國歷史最悠久，規模最龐大的搜救犬組織，約有2,000名成員，超過700隻搜救犬通過認證，曾經於921大地震時派員來台協助救災。

BRH在2016年邀請台灣的搜救犬前往德國訓練， 2017年也應邀來台訓練，開啟雙方定期的交流與合作，惟因新冠肺炎疫情已間斷超過三年，今年3月總算又邀請到副主席Ulrike Gehner率領BRH教官團來台進行為期1周的共同訓練，並以瓦礫搜索及路徑追蹤2大主題為訓練目標。

消防署3月14日至16日辦理的IRO國際評量，由國際裁判認證搜救犬的瓦礫搜索能力，總計12隊通過中級、8隊通過高級，成績斐然，BRH過去曾經獲得IRO世界盃冠軍，這次交流訓練相信能有豐富收穫。

此外，BRH從20世紀80年代初，開始發展尋找失蹤人員的訓練，因人身體會不斷脫落皮膚碎屑並散發個人獨特氣味，受過路徑追蹤訓練的搜救犬，可分辨失蹤者與其他人的蹤跡，據而找到失蹤者，消防署向BRH取經，未來將發展路徑追蹤搜救犬，以提升國內山難搜救之效能。