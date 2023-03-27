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搶救心肌梗塞大作戰 台南消防救護人員榮獲全國1、2名

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台灣心肌梗塞學會昨天在台北市舉辦到院前心肌梗塞救護比賽，台南市消防局救護人員組2隊參加，榮獲全國第1名及第2名，表現相當優異。

台南市消防局人組隊參加社團法人台灣心肌梗塞學會，於台北市張榮發基金會國際會議中心辦理的「2023TAMIS-到院前心肌梗賽救護大作戰TAMIS Got Talent」，經過2個多小時3個關卡的競賽，在全國各縣市消防救護菁英中脫穎而出，榮獲第1及第2名。

第1名成員為大橋、歸仁及南門高級救護隊隊員王健宇、鄭凱澧、施丞勳。第2名成員緊急救護科科員李鎮宇、新營高級救護隊隊員陳世欽。

市長黃偉哲表示，台南市推動到院前12導程心電圖系統，去年至今年2月底，急性胸痛病患經消防局救護車上施作12導程心電圖共2132件，經醫院端確診為急性心肌梗塞共113件。到院前12導程心電圖系統確實為救護人員實施急性心肌梗塞患者急救處置的一大利器，成功守護了113個幸福美滿家庭。

消防局李明峯局長表示，黃市長就任以來大力支持消防局的訓練及各項裝備提升，配發救護人員使用自動心肺復甦機、十二導程監測儀、骨針等高階器材及醫材，提升到院前的急救成功率，對於此次獲獎人員除表示讚揚與嘉許之外，也期許消防局所屬人員能以此為表率，共同為保護市民健康與生命一起努力。

台南市消防救護人員參加到院前心肌梗塞救護比賽，榮獲全國第1名。圖／台南市消防局提供
台南市消防救護人員參加到院前心肌梗塞救護比賽，榮獲全國第1名。圖／台南市消防局提供

心肌梗塞 台南 北市

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