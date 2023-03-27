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淡水女子情關難過 消防破門發現3條性命喪失

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區1名30歲女子疑因感情因素想不開，家屬擔心安危卻又聯繫不上，今天上午報案請消防隊破門，發現女子已經明顯死亡，連帶使得飼養的2隻貓也一起走。

死者母親今天上午9時53分打119報案，聲稱打電話聯繫不上女兒，且她最近感情不順，很擔心會想不開。消防局通報警方會同趕抵淡水區某出租套房，破門進屋查看，發現女子燒炭不治，她飼養的2隻貓也無生命跡象。

警方鑑識小組初步勘驗，現場無外力侵入跡象，死者身上無明顯外傷，現場未發現遺書，家屬對死因無意見，將報請檢察官相驗，進一步調查案情。

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消防隊會同警方在淡水某出租套房破門，發現30歲女子燒炭，她飼養的2隻貓也死了。記者林昭彰／翻攝
消防隊會同警方在淡水某出租套房破門，發現30歲女子燒炭，她飼養的2隻貓也死了。記者林昭彰／翻攝

淡水 套房

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