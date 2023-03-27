快訊

產地調蛋喊出驚天價2400元 中盤缺蛋撐不住「已現倒閉潮」

遺產過了十幾年都繼承不了！因大伯嫌不夠 律師提「3種解決方式」

配戴「非原廠錶帶」有危險？蘋果新專利展示對Apple Watch管得更嚴了

影／畫面曝光！網傳桃園女遭左轉車輾斃 警闢謠

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市八德區建國路本月15日發生一起車禍，有民眾將行車記錄器影片PO網，稱被撞的女子「遭輾斃」；警方今澄清，女子疑陷入左轉汽車A柱死角被撞，僅右腿、雙手及頭部擦挫傷，經送醫並無大礙，事後也未提告，雙方目前還在調解中。

有民眾本月15日在Youtube上傳「八德區建國路恐怖車禍，行人遭輾斃」影片，片中一名女子過馬路時，遭左轉轎車撞上，疑似遭捲入輪下，倒地不起，影片獲超過5300次點閱，引起警方留意。

八德警分局調查，這起車禍發生在15日7時47分許，一名杜姓男子（48歲）駕駛轎車在八德區建國路404巷口左轉建國路時，疑似視線遭A柱擋住，沒有看見左側正要穿越馬路的行人魏姓女子（51歲），從後方撞上她。

警方指出，魏女右腳被壓、倒地不起，包括右腿、雙手及頭部等都有擦挫傷，不過經送醫救治後已無大礙，而杜男酒測值為0，經警方釐清肇事責任後，雙方正在就賠償事宜調解。

警方呼籲民眾，行駛道路時應隨時注意車前狀況，行經路口減速慢行、轉彎時，先停、看再行、移動身軀、擺頭觀察，避免類似交通事故發生。

八德區建國路15日發生車禍，一名女行人被撞倒受傷，遭網友誤傳是「輾斃」，警方今澄清。記者楊湛華／翻攝
八德區建國路15日發生車禍，一名女行人被撞倒受傷，遭網友誤傳是「輾斃」，警方今澄清。記者楊湛華／翻攝
八德區建國路15日發生車禍，一名女行人被撞倒受傷，遭網友誤傳是「輾斃」，警方今澄清。記者楊湛華／翻攝
八德區建國路15日發生車禍，一名女行人被撞倒受傷，遭網友誤傳是「輾斃」，警方今澄清。記者楊湛華／翻攝

車禍 行車記錄器

延伸閱讀

桃園交通大執法9天取締1.6萬違規 事故受傷每天逾94件

影／桃園男行竊失風跑給警追 噴三字經拒捕慘遭大外割

桃園托嬰中心傳出虐童 業者出面：已面對裁處 盼勿泛政治化

桃園傳出托嬰中心虐童 社會局：將再評估加重裁罰

相關新聞

影／畫面曝光！網傳桃園女遭左轉車輾斃 警闢謠

桃園市八德區建國路本月15日發生一起車禍，有民眾將行車記錄器影片PO網，稱被撞的女子「遭輾斃」；警方今澄清，女子疑陷入左...

彰化縣今年大型車釀4人死傷 警方針對大型車展開3天大執法

彰化市中央路本月22日下午發生大貨車輾斃44歲劉姓女子車禍，這是彰化縣今年1到3月以來第4件大貨車（含砂石車）嚴重交通事...

桃園交通大執法9天取締1.6萬違規 事故受傷每天逾94件

桃園市警局本月16日至24日規畫「強化交通安全執法」勤務，動員各警分局警力加強稽查及運用路口科技執法，共取締各類違規共1...

北捷「推車怪客」涉傷害未到案遭通緝 景美站外落網了

林姓男子曾在台北捷運與人爭執並持利器揮舞，被站方、警方視為頭痛人物，也因涉嫌傷害案遭台北地檢署通緝，他近日出沒捷運景美站...

遺失車鑰匙暗夜受困濁水溪 警橋下救出只穿內褲抓魚男

彰化張姓男子到雲林麥寮濁水溪抓魚，不慎遺失汽車鑰匙，當時天色已暗，他驚慌失措，來回灘區甚至涉水河口褲子都濕透仍遍尋不著，...

手機遺落小黃警10分鐘尋回 國中女學生讚暖警高效率

沈姓國中女學生與同學昨天下午搭乘計程車不慎遺落手機，著急地到台南市警二分局博愛派出所求助，值班警員洪宇宏調閱監視錄影畫面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦