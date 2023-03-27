影／畫面曝光！網傳桃園女遭左轉車輾斃 警闢謠

桃園市八德區建國路本月15日發生一起車禍，有民眾將行車記錄器影片PO網，稱被撞的女子「遭輾斃」；警方今澄清，女子疑陷入左轉汽車A柱死角被撞，僅右腿、雙手及頭部擦挫傷，經送醫並無大礙，事後也未提告，雙方目前還在調解中。

有民眾本月15日在Youtube上傳「八德區建國路恐怖車禍，行人遭輾斃」影片，片中一名女子過馬路時，遭左轉轎車撞上，疑似遭捲入輪下，倒地不起，影片獲超過5300次點閱，引起警方留意。

八德警分局調查，這起車禍發生在15日7時47分許，一名杜姓男子（48歲）駕駛轎車在八德區建國路404巷口左轉建國路時，疑似視線遭A柱擋住，沒有看見左側正要穿越馬路的行人魏姓女子（51歲），從後方撞上她。

警方指出，魏女右腳被壓、倒地不起，包括右腿、雙手及頭部等都有擦挫傷，不過經送醫救治後已無大礙，而杜男酒測值為0，經警方釐清肇事責任後，雙方正在就賠償事宜調解。