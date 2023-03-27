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彰化縣今年大型車釀4死傷 警方針對大型車展開3天大執法

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市中央路本月22日下午發生大貨車輾斃44歲劉姓女子車禍，這是彰化縣今年1到3月以來第4件大貨車（含砂石車）嚴重交通事故，已造成4人傷亡，經分析肇事原因，為未保持行車安全間隔、轉彎車未讓直行先行及違規停車，致造成不幸事件。為防制類似事故發生，警察局自明天（28日）起，連續3日針對大型車展開全縣大執法，加強攔檢稽查。

本月22日下午，大貨車鄭姓司機駕車從中央陸橋西側下陸橋時，碰撞到44歲劉姓女子的機車，造成劉女人車倒地，並被大貨車輾到頭部重傷，送醫後不治，但鄭姓司機則不知道已撞到人而駛離，事後警方通知到案說明，被依過失致死移送法辦。

警方指出，大型車車體較大且重，又因「內輪差」易生視線死角，發生事故造成損害也較為嚴重，警方因此從明天起一連三天，展開大型車大執法專案，針對大型車輛超載、超速、酒後駕車、轉彎未依規定及闖紅燈等重點違規項目加強稽查取締，遏止違規發生。

彰化縣警察局呼籲，大型貨車（含砂石車）業者及駕駛人應遵守相關承載規定，確實遵守交通規則，隨時注意前、後、左、右有無其他小型車輛、機車、自行車或行人，以避免因視覺死角及內輪差而發生事故。

警方也呼籲民眾在道路上遇到大型貨車(含砂石車)經過時，務必保持安全空間及距離，避免進入視野死角，維護自身安全。

彰化縣今年1到3月已發生4件大貨車（含砂石車）嚴重交通事故，造成4人傷亡，警察局自明天（28日）起，連續3日針對大型車展開全縣大執法，加強攔檢稽查。圖／警方提供
彰化縣今年1到3月已發生4件大貨車（含砂石車）嚴重交通事故，造成4人傷亡，警察局自明天（28日）起，連續3日針對大型車展開全縣大執法，加強攔檢稽查。圖／警方提供
彰化縣今年1到3月已發生4件大貨車（含砂石車）嚴重交通事故，造成4人傷亡，警察局自明天（28日）起，連續3日針對大型車展開全縣大執法，加強攔檢稽查。圖／警方提供
彰化縣今年1到3月已發生4件大貨車（含砂石車）嚴重交通事故，造成4人傷亡，警察局自明天（28日）起，連續3日針對大型車展開全縣大執法，加強攔檢稽查。圖／警方提供
彰化縣今年1到3月已發生4件大貨車（含砂石車）嚴重交通事故，造成4人傷亡，警察局自明天（28日）起，連續3日針對大型車展開全縣大執法，加強攔檢稽查。圖／警方提供
彰化縣今年1到3月已發生4件大貨車（含砂石車）嚴重交通事故，造成4人傷亡，警察局自明天（28日）起，連續3日針對大型車展開全縣大執法，加強攔檢稽查。圖／警方提供

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