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桃園交通大執法9天取締1.6萬違規 事故受傷每天逾94件

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市警方執行9天交通大執法，取締騎機車未戴妥安全帽多達1426件。記者楊湛華／翻攝
桃園市警方執行9天交通大執法，取締騎機車未戴妥安全帽多達1426件。記者楊湛華／翻攝
桃園市警局本月16日至24日規畫「強化交通安全執法」勤務，動員各警分局警力加強稽查及運用路口科技執法，共取締各類違規共1萬6139件，其中事故受傷每天94.6件、較去年同期減少2成8，警方呼籲民眾行車遵守法規，尤其要禮讓行人，培養路權觀念。

交通警察大隊統計，9天執法期間取締了酒後駕車285件、路口不停讓行人（車不讓人）415件、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開790件、機車無照駕駛1379件、機車闖紅燈6127件、機車未戴妥安全帽1426件、機車超速5717件，合計各類違規共1萬6139件。

警方表示，執法期間交通事故受傷件數每天平均均數94.6件，與去年同期日均數132.1件相比，少了38件（-28.7%），呈現下降趨勢。

警方也提醒，今年元旦至今桃園市發生搶越行人穿越道交通事故25件，強化交通安全執法期間就取締了8件，由於「車不讓人」罰則3月31日起將提高罰鍰金額，小型車與大型車若違規都是3600至6000元，呼籲民眾建立開車遵守交通規則的習慣，以降低交通事故，行經路口也要禮讓行人，培養行人路權觀念。

路權 桃園 交通違規

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