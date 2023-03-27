桃園交通大執法9天取締1.6萬違規 事故受傷每天逾94件

警政署推「阿昭署長」反詐騙宣導影片，各縣市警局賣力宣傳搏版面；高市警局近日也推出「通靈少女」搞笑版影片，片中結合「戰地情人」愛情詐騙橋段，宣導反詐騙，素人演員全都由警察扮演，傳神的演技和效果，讓基層忍不住稱讚說，打敗「阿昭來了」。

2023-03-27 13:39