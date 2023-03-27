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抽水馬達起火引燃雜物 民眾持滅火器協力撲滅

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

抽水馬達起火引燃雜物，民眾持滅火器協力撲滅，幸免釀更大災禍。記者李易昌／翻攝
抽水馬達起火引燃雜物，民眾持滅火器協力撲滅，幸免釀更大災禍。記者李易昌／翻攝
新北市鶯歌區重慶街一處5樓公寓，昨下午4時許因1樓抽水機馬達起火燃燒，引燃一旁紙箱、腳踏車輪胎及機車防塵套，樓梯間瞬間布滿濃煙並往上竄升，路過騎士見狀立即報案，消防隊抵達時，現場火勢已由多位民眾持滅火器撲滅，所幸整起事件平安落幕。

消防隊指出，當時抵達後火勢已由民眾協助撲滅，但仍逐層查看災情並清點居民安全、關閉電梯電源並確認起火處已熄滅，也幸好整起事件並非在夜深睡眠時間，否則因人們警覺性低，恐釀慘重後果。

新北市政府消防局第五救災救護大隊長鍾世銘表示，一般設置於一樓的，應該為由下往上送入水塔的抽水機馬達、頂樓的應該是為由水塔往下送住戶的加壓機馬達，相關零件都有使用壽命，建議定期保養檢查，維持正常運作與避免類似火警發生。

另這此案例也需注意住宅防火安全，首先避免梯間堆積雜物，雜物遇火延燒可能因煙囪效應，火勢將迅速擴大，如堆放在逃生通道或梯間上除了影響逃生，同時也增加消防人員救援困難。

鍾世銘也建議五樓公寓、透天厝等每個住家居室，至少需安裝一只住宅用火災警報器與備有滅火器，有助人員及早偵知火災，有利於反應逃生與初期滅火。

抽水馬達起火引燃雜物，民眾持滅火器協力撲滅，幸免釀更大災禍。記者李易昌／翻攝
抽水馬達起火引燃雜物，民眾持滅火器協力撲滅，幸免釀更大災禍。記者李易昌／翻攝
抽水馬達起火引燃雜物，民眾持滅火器協力撲滅，幸免釀更大災禍。記者李易昌／翻攝
抽水馬達起火引燃雜物，民眾持滅火器協力撲滅，幸免釀更大災禍。記者李易昌／翻攝
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抽水馬達起火引燃雜物，民眾持滅火器協力撲滅，幸免釀更大災禍。記者李易昌／翻攝
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抽水馬達起火引燃雜物，民眾持滅火器協力撲滅，幸免釀更大災禍。記者李易昌／翻攝
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