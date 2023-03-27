暗夜抓魚受困濁水溪警馳援 橋下救出只穿內褲抓魚男

彰化張姓男子到雲林麥寮濁水溪抓魚，不慎遺失汽車鑰匙，當時天色已暗，他驚慌失措，來回灘區甚至涉水河口褲子都濕透仍遍尋不著，加上天色黑暗，天氣變冷，愈感害怕只好向警方求救，警察趕往救援，也找了老半天才在一處橋墩下找到只穿內褲的他，經請來拖吊車才助他脫困，有驚無險。

「我在水裡找鑰匙，全身都濕了也沒找到！」40歲的彰化張姓男子昨天傍晚獨自一人開廂型車到雲林麥寮濁水溪抓魚，遺失車鑰匙找了很久都找不到，且因人生地不熟，四下無人也找不到出路，他十分驚慌只好向警方求救，台西分局橋頭派出所警員林意紋、温捷恩獲報立即趕往救人。

由於男子報案時也無法清楚說明所在位置，只說是「我在一處橋墩下」，員警摸黑進入濁水溪南岸，沿著河床摸黑找人，因無照明視線不佳，雜草又有一人高，搜尋困難，員警怕他困在河邊發生危險，不斷以電話與他保持聯繫，邊問邊找人。

後來警車一路尋找到台61線的橋墩下，「我們在編號P37的橋墩下，你在哪裡？」警察用電話問張男正確位置，「我不知這裡幾號，但應該在這附近了」男子回應，警方即沿著橋墩四周尋找，約40分鐘後，終於在草叢裡看到一部廂型車，只穿著內褲的男子向警察招手「我在這裡！」，看到救援警察出現，他才放心「得救了」。

他驚魂未定說，天色暗又丟鑰匙，找到褲子全濕了，原向家人求救，但家人來不識路也沒用，於是不敢再隨便亂走，加上附近有野狗靠近，害怕一個不慎摔到河裡就慘了。警方聯繫拖吊車來協助，順利解除危機，男子再三感謝警方協助脫困。