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手機遺落小黃警10分鐘尋回 國中女學生讚暖警高效率

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

沈姓國中女學生與同學昨天下午搭乘計程車不慎遺落手機，著急地到台南市警二分局博愛派出所求助，值班警員洪宇宏調閱監視錄影畫面，聯繫上蔡姓計程車司機，蔡馬上將手機送到派出所，10分鐘尋回手機，

據了解，14歲沈姓國中女學生與同學，昨天下午2點多，利用周日學校放假一起至台南市中西區國華友愛商圈遊玩逛街後，又搭乘計程車前往北門路唱片行前下車後，發現智慧型手機遺落在計程車上，沈僅記得計程車大概特徵及行經路線，心裡十分著急。

警二分局博愛所員警洪宇宏、林暉原獲報後，立即依據沈女所描述的情形，調閱上下車點及沿途路口監視器畫面，過濾比對確認沈姓女學生所搭乘的計程車，不到5分鐘就發現計程車，並聯繫通知到該蔡姓司機，詢問後確認手機仍遺留於車內後座，司機也立即於5分鐘內送到派出所，順利尋回手機。

沈姓女學生在派出所領取手機，確認手機無誤後，對手機能在短短10分鐘內失而復得，頻頻向警方道謝，並大讚台南暖警超有愛心，並對員警處事效率極為稱讚，再三表示感謝。

沈姓國中女學生(右)不慎遺落手機，向台南市警二分局民權派出所警員洪宇宏(左)求助，沈在短短10分鐘內協助找回手機。記者黃宣翰／翻攝
沈姓國中女學生(右)不慎遺落手機，向台南市警二分局民權派出所警員洪宇宏(左)求助，沈在短短10分鐘內協助找回手機。記者黃宣翰／翻攝

計程車 台南

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