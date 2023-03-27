高雄仙姑反詐片打敗「署長來了」 橋段爆笑演員是素人
警政署推「阿昭署長」反詐騙宣導影片，各縣市警局賣力宣傳搏版面；高市警局近日也推出「通靈少女」搞笑版影片，片中結合「戰地情人」愛情詐騙橋段，宣導反詐騙，素人演員全都由警察扮演，傳神的演技和效果，讓基層忍不住稱讚說，打敗「阿昭來了」。
高市警局為強化民眾反詐騙意識，宣傳警政署165反詐騙諮詢專線，推出「通靈少女」反詐宣導搞笑版影片，片長約1分37秒，劇情結合俄烏戰爭和網路愛情詐欺元素的「戰地情人夢」劇情，背景為鹽埕區著名廟宇文武聖殿。
影片以懷孕人妻失去丈夫向通靈少女祈求願望為開端，溫馨的劇情，讓人目不轉睛想看下去，緊接著一名婦人來求神問卜，指自己3個月前認識美國的陸戰隊軍官，對方是她的未婚夫，臨時被派到烏克蘭運送物資，結果被俄羅斯抓走，要付10萬美金才肯放人，祈求通靈少女解答困惑，結局令人會心一笑。
「通靈少女」反詐宣導影片，劇情活潑逗趣，劇中活潑喜感的仙姑、桌頭、懷孕人妻、臨老入花叢的熟齡大女等素人演員，分別由鹽埕警分局警員林意璇、建國所副所長林志達、警員許雅筑以及分局長室職工黃桂生客串演出，出色的演技讓同仁笑稱「被警察耽誤的演員」。
此外，高雄市警局少年隊也拍攝一系列防詐影片，讓民眾能有識詐觀念，進而反詐。
少年隊3段反詐系列影片，由「九頭身」警花王妍惠分飾被國外網友甜言蜜語沖昏頭的小資女、一心嚮往進演藝圈發展的少女，傻傻落入詐騙陷阱，帥警偵查佐翁家健則扮演點醒她的關鍵腳色；少年隊長王春生也「下海」，扮演娛樂公司幫正妹引薦進演藝圈的王董，一臉正經又色瞇瞇的模樣，讓同仁笑翻。
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