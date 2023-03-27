快訊

高雄露營罰跪風波再踢爆 委外輔導員遭校方甩鍋「下跪」認錯

還在逃！狒狒若被逮 林務局可能送牠到「這兩處」

拳擊／性別生化指數異常痛失獎牌 林郁婷非唯一「受害者」

影／桃園男行竊失風跑給警追 噴三字經拒捕慘遭大外割

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區鍾姓男子昨晚在超商偷東西被發現，見員警到場拔腿就跑，被追上後不但拒捕，還對員警大罵髒話，隨即被大外割壓制在地；警方一眼認出他是轄內慣竊，詢後依竊盜、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局調查，龍安派出所昨晚8時許接獲民眾報案，稱一名男子疑似在宏昌六街某超商偷東西被店員發現，惱羞成怒對著店員大聲咆哮，警員洪紹珉及謝宗燁立即趕往現場，遠遠就認出是轄內竊盜慣犯鍾姓男子（42歲）。

鍾男見警網趕到，轉頭拔腿狂奔，員警和一名熱心民眾則緊跟在後追捕，隨後在2百公尺外遭員警攔下，沒想到鍾男仍不就範，大罵三字經「問候」員警，還罵「你們追什麼追？」；洪員先前曾逮過鍾男行竊，被嗆聲後不甘示弱，回懟「你是不是忘記我是誰」，謝員則看準時機，以大外割撂倒、鎖喉加以控制。

鍾男身材魁梧、拼命反抗，還大喊「我很討厭你們這些警察」、「我每天都過這種生活」，兩警一齊壓制才讓他無法抵抗，支援警力也隨即抵達，詢後將他依竊盜、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據了解，鍾男從事派遣工，平時住在案發地附近的工人宿舍，過去曾犯下許多竊盜案件，是轄內員警熟識的慣竊。

鍾姓男子遭員警大外割撂倒後鎖喉控制，期間不斷反抗拒捕。記者楊湛華／翻攝
鍾姓男子遭員警大外割撂倒後鎖喉控制，期間不斷反抗拒捕。記者楊湛華／翻攝
鍾姓男子遭員警大外割撂倒後鎖喉控制，期間不斷反抗拒捕。記者楊湛華／翻攝
鍾姓男子遭員警大外割撂倒後鎖喉控制，期間不斷反抗拒捕。記者楊湛華／翻攝

桃園 竊盜 超商

延伸閱讀

檳榔攤大盜跨縣市行竊近700包菸 栽在高雄警手中

遭大外割逮捕女師 向中壢警分局申請國賠200萬

陸軍士官長、副連長行竊遭撤職 興訟討工作法院打臉

進門行竊被門夾住 超衰竊賊「卡門」5小時被逮

相關新聞

獨／惡作劇？北屯大樓傳轟然巨響 電梯口發現爆破鋼瓶

台中市北屯區崇德路一棟大樓在昨天深夜傳出疑似「氣爆」的轟然巨響，消防隊派遣多個單位前往滅火，警、消在大樓電梯口發現已爆破...

影／快速道路火燒車！賓士車被熊熊大火吞噬 2人急逃生

基隆市萬瑞快速道路今天近午時發生火燒車事件，1輛賓士轎車停在快側路肩，竄出熊熊大火，駕駛人和乘客及時逃出。消防人員趕到現...

悲歌！南投高齡母顧身心障礙兒 雙雙陳屍家中

南投埔里85歲高姓婦人長年照護患有身心障礙的58歲吳姓兒子，前天（25日）兩人被發現雙雙陳屍住處，且遺體腫脹腐爛，明顯已...

高雄仙姑反詐片打敗「署長來了」 橋段爆笑演員是素人

警政署推「阿昭署長」反詐騙宣導影片，各縣市警局賣力宣傳搏版面；高市警局近日也推出「通靈少女」搞笑版影片，片中結合「戰地情...

影／桃園男行竊失風跑給警追 噴三字經拒捕慘遭大外割

桃園市桃園區鍾姓男子昨晚在超商偷東西被發現，見員警到場拔腿就跑，被追上後不但拒捕，還對員警大罵髒話，隨即被大外割壓制在地...

高雄情侶吵架拖累無辜轎車 一早害它光顧兩次派出所

高雄張姓女子私下把陳姓男友的黑色轎車開走，陳男以為汽車遭竊報警，查出是張女開走，結束烏龍報案，但兩人回到住處後，卻換陳男...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦