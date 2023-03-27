影／桃園男行竊失風跑給警追 噴三字經拒捕慘遭大外割
桃園市桃園區鍾姓男子昨晚在超商偷東西被發現，見員警到場拔腿就跑，被追上後不但拒捕，還對員警大罵髒話，隨即被大外割壓制在地；警方一眼認出他是轄內慣竊，詢後依竊盜、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
桃園警分局調查，龍安派出所昨晚8時許接獲民眾報案，稱一名男子疑似在宏昌六街某超商偷東西被店員發現，惱羞成怒對著店員大聲咆哮，警員洪紹珉及謝宗燁立即趕往現場，遠遠就認出是轄內竊盜慣犯鍾姓男子（42歲）。
鍾男見警網趕到，轉頭拔腿狂奔，員警和一名熱心民眾則緊跟在後追捕，隨後在2百公尺外遭員警攔下，沒想到鍾男仍不就範，大罵三字經「問候」員警，還罵「你們追什麼追？」；洪員先前曾逮過鍾男行竊，被嗆聲後不甘示弱，回懟「你是不是忘記我是誰」，謝員則看準時機，以大外割撂倒、鎖喉加以控制。
鍾男身材魁梧、拼命反抗，還大喊「我很討厭你們這些警察」、「我每天都過這種生活」，兩警一齊壓制才讓他無法抵抗，支援警力也隨即抵達，詢後將他依竊盜、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
據了解，鍾男從事派遣工，平時住在案發地附近的工人宿舍，過去曾犯下許多竊盜案件，是轄內員警熟識的慣竊。
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