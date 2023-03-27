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高雄情侶吵架拖累無辜轎車 一早害它光顧兩次派出所

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄張姓女子私下把陳姓男友的黑色轎車開走，陳男以為汽車遭竊報警，查出是張女開走，結束烏龍報案，但兩人回到住處後，卻換陳男拿背包砸車，路人以為是街頭暴力報警，警方才發現是剛結束的烏龍竊案，因張女未提告，警方將依職權逕行通報家暴

鼓山警分局調查，昨天深夜張女、陳男發生口角，張女趁夜將陳男的汽車開走，今上午8時許，陳男準備出門時，發現停在鼓山區雄峰路的轎車不見蹤影，懷疑遭人偷開走，跑到鄰近龍華派出所報案。

警方獲報後調閱監視器畫面，陳男看到畫面裡的「偷車賊」竟是他女友，當場就打電話聯繫張女將車輛開到派出所，確認車子沒有被偷後，結束烏龍報案。

張女、陳男事後開著同輛車離開派出所，兩人回到雄峰路住處後，陳男卻從右前座下車，拿背包朝自己車頭猛砸，突如其來巨響引來路人側目，大白天光街砸車嚇得路人報警。

警方到場後，陳男已坐上駕駛座載張女離去，警方根據監視器畫面，才發現遭砸的車是才剛鬧出烏龍竊案的主角。

員警只能再通知張女、陳男到派出所說明，兩人稱是在車上發生爭吵，陳才會猛砸車頭洩憤，砸完後就回到駕駛座上車離開，因張女未受傷，也未對陳男提告，警方將依職權逕行通報家庭暴力事件。

陳姓男子起初懷疑汽車遭竊，發現是張姓女友開走後，又拿背包砸自己轎車，一早兩人加轎車光顧兩次派出所。記者張議晨／翻攝
陳姓男子起初懷疑汽車遭竊，發現是張姓女友開走後，又拿背包砸自己轎車，一早兩人加轎車光顧兩次派出所。記者張議晨／翻攝

監視器 家暴

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