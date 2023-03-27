桃園托嬰中心傳出虐童 業者出面：已面對裁處 盼勿泛政治化

桃園市近日某私立托嬰中心傳出疑似虐童事件，今日有3位家長與民代召開記者會控訴有不當管教的情形，社會局已裁處38萬元罰緩，但將再評估加重裁罰。被指控的托嬰中心表示，案發第一時間馬上通報社會局，已坦然面對裁處並加強改進，希望不要泛政治化。

托嬰中心表示，案發後第一時間就啟動異常事件通報程序，主動通報社會局，也提供監視錄影帶給社會局調查，社會局也立即派社工關懷中心及家長，此次案件沒有任何孩子受傷，部分家長也繼續托育，也會繼續加強巡堂及照護。

托嬰中心說，上個禮拜有疑慮的托嬰人員被認定有照護不當的情形，也已經得到裁處。社會局曾在去年稽查中心，都是符合法規聘任人員，也沒有異常的情形發生，面對此案的發生，中心並沒有隱匿和包庇，會坦然面對。

托嬰中心指出，小朋友在互動的時候，多少會打在一起，在托嬰人員幫他們分開的過程中，會以手拉或是口頭告誡的方式處理，但會有更好的處理方式，確實有些不恰當的地方，當然就是主動通報社會局，對於有疑慮的托嬰人員，也會請離現場。