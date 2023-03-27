桃園傳出托嬰中心虐童 社會局：將再評估加重裁罰

桃園市近日某私立托嬰中心傳出疑似虐童事件，今日有3位家長與民代召開記者會控訴，社會局對此回應，已裁罰托嬰中心38萬罰緩，將再評估加重裁罰。記者陳右豪／攝影 桃園市近日某私立托嬰中心傳出疑似虐童事件，今日有3位家長與民代召開記者會控訴有不當管教的情形，社會局回應，接獲通報後已裁罰懲處2名托嬰人員18萬元、托嬰中心管理不當將裁罰20萬元，但將再評估加重裁罰。

社會局兒童托育科股長林聖鈞表示，2月10日接到通報後，依衛福部的原則調閱畫面後，發現有12位幼童有被不當管教的行為，已邀請托育和法律的學者召開會議裁罰38萬，並不得擔任托嬰人員，也會公布他們的姓名。

林聖鈞指出，此托嬰中心有2位工作人員違反兒少法，一位停止執業2年裁罰8萬，一位停止職業3年裁罰10萬，現在都已經離職。目前此中心共收托19名幼童，停托目前是情節重大才會要求停托，此案幼童並沒有明顯外傷，考量部分家長經說明後沒有提出告訴，還是決定繼續送托，所以沒有要求立即停業。

社會局表示，將終止該托嬰中心準公共托育合作契約，並調降評鑑結果從甲等降至乙等，針對目前收托之嬰幼兒，將依家長需求，安排轉至其他托嬰中心及保母受托，絕不容許不當度帶或違法的情事發生。

社會局指出，社會局發現除了通報事件之兒童外，為維持家長及兒童權益，皆主動告知兒童家長，指派社工至家庭訪視，並提供4名有需求家長觀看監視錄影畫面。

社會局強調，托嬰中心管理機制為每年2次實地稽查，針對新立案或評鑑乙等以下托嬰中心每年至少2次現場輔導，市府未來將加強稽查頻率，以保障幼童收托安全。