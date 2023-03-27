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台中異國夫妻走斑馬線遇死劫 轄區警局2周開罰578件

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區接連傳出行人遭汽機車撞上的交通事故，轄區二分局展開14天大執法，告發578件。圖／第二警分局提供
台中市北區接連傳出行人遭汽機車撞上的交通事故，轄區二分局展開14天大執法，告發578件。圖／第二警分局提供
台中市北區在去年底發生伊拉克籍季男與台籍妻子、幼子過斑馬線時，遭公車撞上，釀兩死一傷悲劇，轄區第二警分局除持續取締、宣導外，近2周又展開汽機車不禮讓行人大執法，今統計告發578件，希望提醒駕駛人遵守法規，禮讓行人。

台中市北區在去年12月27日發生公車未禮讓行人，釀2死1傷悲劇，今年2月1日又傳貨車轉彎時未禮讓老翁，導致老翁掛在貨車右後照鏡，畫面怵目驚心。

第二警分局表示，轄內有三所大學、一中商圈、中國醫藥大學、東興傳統市場、台中公園等地點，有大量行人用路者穿越路口特性，易發生車輛與路人爭道情事。

二分局指出，「捍衛行人路權」是執法重點，從本月13日開始至26日止，執行為期2周的「行人正義大執法」，短短14天，就舉發578件汽機車行經路口不禮讓行人交通違規，另外加強路口淨空、越線受罰，針對轄內重要路口、易肇事地點及時段，強化編排執法守望勤務，以遏制威脅行人安全，導致嚴重傷害的不當違規駕駛行為。

二分局說，除執法外，也同步檢視轄內行人安全環境，針對行穿線退縮、庇護島增設、擴大路口人行道、安全停等空間、優化路口照明、增設行穿線、行人有聲專用號誌等工程措施，提報交通局33處路口工程改善，推動道路優質化，以提升行人安全。

二分局長楊川強調，行人屬於道路上弱勢族群，車輛行經路口時應減速慢行，如車輛距離行人3條枕木紋內，就是不到3公尺，務必要暫停禮讓，違規者將依道交條例告發。

另外交通部已預告修法，汽車行經行穿線不讓行人，現行小型車罰鍰2000元、大型車罰鍰2800元，未來將一律按法定罰鍰最高額3600元處罰（機車維持1200元），預計3月底前上路。

台中市北區接連傳出行人遭汽機車撞上的交通事故，轄區二分局展開14天大執法，告發578件。圖／第二警分局提供
台中市北區接連傳出行人遭汽機車撞上的交通事故，轄區二分局展開14天大執法，告發578件。圖／第二警分局提供

台中市 交通違規

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