獨／惡作劇？北屯大樓傳轟然巨響 電梯口發現爆破鋼瓶

台中市北屯區崇德路一棟大樓在昨天深夜傳出疑似「氣爆」的轟然巨響，消防隊派遣多個單位前往滅火，警、消在大樓電梯口發現已爆破瓦斯鋼瓶，不排除民眾糾紛或惡作劇造成，目前警方正在調閱周邊監視器，釐清案發經過，若是人為造成，將以公共危險罪方向偵辦。

台中市消防局在昨天深夜11時許接獲民眾報案，北屯區崇德路一棟大樓傳出轟然巨響，疑似氣爆，文昌消防分隊等多個單位到場，發現大樓的11樓電梯口角落，有燃燒痕跡，而且有一個卡式瓦斯爐的瓦斯鋼瓶爆破，幸未造成人員傷亡。