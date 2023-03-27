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獨／惡作劇？北屯大樓傳轟然巨響 電梯口發現爆破鋼瓶

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區崇德路一棟大樓在昨天深夜傳出疑似「氣爆」的轟然巨響，消防隊派遣多個單位前往滅火，警、消在大樓電梯口發現已爆破瓦斯鋼瓶，不排除民眾糾紛或惡作劇造成，目前警方正在調閱周邊監視器，釐清案發經過，若是人為造成，將以公共危險罪方向偵辦。

台中市消防局在昨天深夜11時許接獲民眾報案，北屯區崇德路一棟大樓傳出轟然巨響，疑似氣爆，文昌消防分隊等多個單位到場，發現大樓的11樓電梯口角落，有燃燒痕跡，而且有一個卡式瓦斯爐的瓦斯鋼瓶爆破，幸未造成人員傷亡。

消防局派出火調人員到場調查起火原因，第五警分局也調閱大樓與周邊監視器，釐清案發時是否有可疑人士出沒，不排除是惡作劇或民眾糾紛所引起，若有違法事證，將依法偵辦。

台中市北屯區崇德路一棟大樓昨天深夜傳出巨響，消防隊在11樓電梯口發現一個已爆破的鋼瓶殘骸。圖／讀者提供
台中市北屯區崇德路一棟大樓昨天深夜傳出巨響，消防隊在11樓電梯口發現一個已爆破的鋼瓶殘骸。圖／讀者提供

台中市 氣爆

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