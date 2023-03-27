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國道10號2.9K垃圾車連環撞3車 八旬婦輕傷送醫

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

垃圾車車頭遭撞擊零件掉落四散。記者古和純／翻攝
垃圾車車頭遭撞擊零件掉落四散。記者古和純／翻攝
高雄市國道10號2.9公里仁武到鼎金段，今天上午10時20分許發生垃圾車疑似未注意車前情況與3台轎車發生追撞事故，現場無人受困，僅1名高齡85歲婦人腿部輕傷受到驚嚇，由救護人員協助送醫觀察，這起事故仍造成交通一度擁塞回堵，所幸拖吊車迅速移除事故車後，已正常恢復暢通。

國道上散落滿地車頭碎裂零件，垃圾車擋風玻璃整塊碎裂，可見事故發生當下經過激烈撞擊，國道公路警察指出，林姓男子所駕駛的環保垃圾車上午行經事故地點時，疑似未注意車前狀況，追撞前方由巴姓男子所駕駛轎車後，垃圾車續向右側偏離車道，再次撞擊前方彭姓女子所駕駛轎車，而巴男遭垃圾車撞擊後，向前推撞前方余姓男子所駕駛轎車，造成巴男車上八旬婦人腿部輕傷，由救護人員送往高雄榮民總醫院診治。

國道10號仁武到鼎金段發生4車追撞意外。記者古和純／翻攝
國道10號仁武到鼎金段發生4車追撞意外。記者古和純／翻攝
國道10號今天上午發生垃圾車與3輛轎車追撞意外。記者古和純／翻攝
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垃圾車 車禍

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