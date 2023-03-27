國道10號2.9K垃圾車連環撞3車 八旬婦輕傷送醫
高雄市國道10號2.9公里仁武到鼎金段，今天上午10時20分許發生垃圾車疑似未注意車前情況與3台轎車發生追撞事故，現場無人受困，僅1名高齡85歲婦人腿部輕傷受到驚嚇，由救護人員協助送醫觀察，這起事故仍造成交通一度擁塞回堵，所幸拖吊車迅速移除事故車後，已正常恢復暢通。
國道上散落滿地車頭碎裂零件，垃圾車擋風玻璃整塊碎裂，可見事故發生當下經過激烈撞擊，國道公路警察指出，林姓男子所駕駛的環保垃圾車上午行經事故地點時，疑似未注意車前狀況，追撞前方由巴姓男子所駕駛轎車後，垃圾車續向右側偏離車道，再次撞擊前方彭姓女子所駕駛轎車，而巴男遭垃圾車撞擊後，向前推撞前方余姓男子所駕駛轎車，造成巴男車上八旬婦人腿部輕傷，由救護人員送往高雄榮民總醫院診治。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言