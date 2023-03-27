新北資優男童墜樓不治 教育局啟動班級心理輔導
新北市泰山區某國小六年級男童今天上午墜樓身亡。他就讀的國小的校長說，男童成績優異，是班上的副班長，與同儕之間互動很要好。上周六補班，男童在校內情況未有異樣。男童的母親很關心孩子，功課都會看，是個正常、普通的家庭。
教育局說，男童經急救宣告不治，校方已完成通報並陪同家長協助處理後續。男童在校表現、學習狀況均正常。將提供心理師專業諮詢，協助安撫該班師生情緒，並督請校方安排生命教育、悲傷輔導等活動。學校也將針對該班級輔導，並評估事件後出現身心壓力反應學生個別輔導，及視情況轉介輔諮中心，以確保師生身心健康。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言