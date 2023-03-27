新北資優男童墜樓不治 教育局啟動班級心理輔導

新北市泰山區某國小六年級男童今天上午墜樓身亡。他就讀的國小的校長說，男童成績優異，是班上的副班長，與同儕之間互動很要好。上周六補班，男童在校內情況未有異樣。男童的母親很關心孩子，功課都會看，是個正常、普通的家庭。

教育局說，男童經急救宣告不治，校方已完成通報並陪同家長協助處理後續。男童在校表現、學習狀況均正常。將提供心理師專業諮詢，協助安撫該班師生情緒，並督請校方安排生命教育、悲傷輔導等活動。學校也將針對該班級輔導，並評估事件後出現身心壓力反應學生個別輔導，及視情況轉介輔諮中心，以確保師生身心健康。

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